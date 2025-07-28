Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wali Kota Padang: Kericuhan di Padang Sarai Bukan Konflik SARA

Rus Akbar , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |15:59 WIB
Wali Kota Padang: Kericuhan di Padang Sarai Bukan Konflik SARA
Perangkat Kota Padang melakukan mediasi terkait perusakan rumah/Foto: Rus Akbar-Okezone
A
A
A

PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, langsung memediasi kericuhan di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah. Insiden tersebut dipicu pembubaran kegiatan ibadah dan pendidikan agama di sebuah rumah milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia oleh sekelompok warga RT 03/RW 09.

Dalam kejadian yang berlangsung Minggu sore itu, dua orang dilaporkan mengalami luka-luka.

Pendeta Dachi, perwakilan jemaat, menjelaskan insiden ini bermula dari kesalahpahaman. Warga mengira rumah yang digunakan sebagai tempat pendidikan agama untuk anak-anak Kristen merupakan bangunan gereja.

“Sebagian warga menganggap rumah tempat pendidikan agama bagi anak-anak Kristen yang kita bina ini adalah gereja. Padahal bukan,” jelas Pendeta Dachi.

Pada pertemuan mediasi yang diselenggarakan di Kantor Camat Koto Tangah, telah dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai. Usai rapat mediasi, Fadly Amran menyampaikan penyesalannya atas peristiwa yang terjadi di Kelurahan Padang Sarai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159537//anggota_komisi_iii_dpr_ri_abdullah-1PGF_large.jpeg
Kecam Keras Perusakan Rumah Ibadah di Padang, Komisi III DPR: Desak Usut Aktor Intelektual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159284//gedung_dpr-vZy6_large.jpg
Kasus Perusakan Rumah Ibadah GKSI Padang, DPR: Pelaku Intoleransi Harus Ditindak Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159262//wapres_terpilih_gibran_tinjau_bsu_di_kota_padang-Xj0q_large.jpg
Sidak BSU di Padang, Gibran: Jangan Dipakai Judi Online atau Beli Rokok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158755//pemko_padang_siapkan_trauma_healing_untuk_jemaat_gksi-WLZU_large.jpg
Usai Insiden Padang Sarai, Pemko Padang Siapkan Trauma Healing untuk Jemaat GKSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158650//pegerusakan-cfE7_large.jpg
Wakapolda Sumbar: Pelaku Perusakan Rumah Doa di Padang Bisa Bertambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158597//viral-dFvp_large.jpg
Viral Rumah Doa Jemaat Kristen di Padang Dirusak Massa, 9 Orang Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement