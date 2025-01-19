Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dokter Taiwan Viral Setelah Bagikan Video Lakukan Operasi Vasektomi pada Dirinya Sendiri

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |16:40 WIB
Dokter Taiwan Viral Setelah Bagikan Video Lakukan Operasi Vasektomi pada Dirinya Sendiri
Chen Wei nong merekam dirinya melakukan operasi vasektomi pada dirinya sendiri dan membagikannya ke media sosial. (Foto: Oddity Central)
A
A
A

TAIPEI - Seorang ahli bedah plastik Taiwan telah menarik banyak perhatian karena membagikan video dimana dia melakukan vasektomi terhadap dirinya sendiri di media sosial sebagai hadiah untuk istrinya.

Chen Wei-nong, seorang ayah tiga anak yang bekerja di sebuah klinik bedah plastik di Kota Taipei, menjadi viral minggu ini setelah membagikan klip yang agak tidak biasa di profil Facebook dan Instagram-nya. Untuk menenangkan pikiran istrinya, dokter muda itu memutuskan untuk melakukan vasektomi, dan untuk memastikan tidak ada risiko mengacaukan prosedur, ia melakukannya sendiri, merekam seluruh prosesnya untuk tujuan edukasi.

Setelah menyajikan daftar 11 langkah yang terlibat dalam operasi, Chen diberi anestesi lokal dan kemudian mulai mengerjakannya sendiri, begitulah. Karena mengoperasi diri sendiri tidak terlalu umum, prosedur yang biasanya memakan waktu sekira 15 menit akhirnya memakan waktu satu jam, tetapi itu berhasil.

"Rasanya aneh saat menyentuh dan menjahit uretra saya sendiri," kata Chen Weinong kepada para pengikutnya di media sosial, sebagaimana dilansir Oddity Central.

"Dalam kasus operasi tuba fallopi wanita, hal itu sangat sulit, tetapi dalam kasus pria, hal itu relatif lebih mudah karena masalahnya pada dasarnya diselesaikan dengan menemukan vas deferens di bagian luar dan mengikatnya."

Viral di Media Sosial

Video Chen menjadi viral di Taiwan, ditonton lebih dari 4 juta kali hanya dalam beberapa hari, tetapi meskipun sebagian besar memuji keberanian, keterampilan, dan cintanya kepada istrinya, beberapa orang menyatakan kekhawatiran tentang keamanan prosedur yang dilakukan sendiri tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/624/3179225//bocah_terompet-OB8l_large.jpg
Viral Bocah Terompet, Fauzan Ternyata Jago Adzan hingga Sirine Tot Tot Wok Wok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/629/3179136//daehon-ld0Z_large.jpg
Perselingkuhan Sang Istri Jule Viral, Daehoon Ajak Anak Salat Berjamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179125//viral-MKBo_large.jpg
Viral Ibu Mau Melahirkan Ditandu Warga, Kadinkes Bondowoso: Rumah Hanya Bisa Dilalui Kuda atau Motor Trail
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179143//ibunda_timothy-AKrS_large.jpg
Viral Timothy Di-bully, Ibunda Ungkap Percakapan Terakhir yang Penuh Keajaiban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179122//viral_melahirkan-9IUc_large.jpg
Viral, Perjuangan Ibu Mau Melahirkan Ditandu Warga Menyusuri Jalan Setapak di Perbukitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/612/3178959//viral-DjNB_large.jpg
Viral Istri Diceraikan dan Diusir Usai Suami Lolos P3K, Shella Saukia Beri Uang Bergepok-gepok!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement