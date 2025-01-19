Dokter Taiwan Viral Setelah Bagikan Video Lakukan Operasi Vasektomi pada Dirinya Sendiri

Chen Wei nong merekam dirinya melakukan operasi vasektomi pada dirinya sendiri dan membagikannya ke media sosial. (Foto: Oddity Central)

TAIPEI - Seorang ahli bedah plastik Taiwan telah menarik banyak perhatian karena membagikan video dimana dia melakukan vasektomi terhadap dirinya sendiri di media sosial sebagai hadiah untuk istrinya.

Chen Wei-nong, seorang ayah tiga anak yang bekerja di sebuah klinik bedah plastik di Kota Taipei, menjadi viral minggu ini setelah membagikan klip yang agak tidak biasa di profil Facebook dan Instagram-nya. Untuk menenangkan pikiran istrinya, dokter muda itu memutuskan untuk melakukan vasektomi, dan untuk memastikan tidak ada risiko mengacaukan prosedur, ia melakukannya sendiri, merekam seluruh prosesnya untuk tujuan edukasi.

Setelah menyajikan daftar 11 langkah yang terlibat dalam operasi, Chen diberi anestesi lokal dan kemudian mulai mengerjakannya sendiri, begitulah. Karena mengoperasi diri sendiri tidak terlalu umum, prosedur yang biasanya memakan waktu sekira 15 menit akhirnya memakan waktu satu jam, tetapi itu berhasil.

"Rasanya aneh saat menyentuh dan menjahit uretra saya sendiri," kata Chen Weinong kepada para pengikutnya di media sosial, sebagaimana dilansir Oddity Central.

"Dalam kasus operasi tuba fallopi wanita, hal itu sangat sulit, tetapi dalam kasus pria, hal itu relatif lebih mudah karena masalahnya pada dasarnya diselesaikan dengan menemukan vas deferens di bagian luar dan mengikatnya."

Viral di Media Sosial

Video Chen menjadi viral di Taiwan, ditonton lebih dari 4 juta kali hanya dalam beberapa hari, tetapi meskipun sebagian besar memuji keberanian, keterampilan, dan cintanya kepada istrinya, beberapa orang menyatakan kekhawatiran tentang keamanan prosedur yang dilakukan sendiri tersebut.