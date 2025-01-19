Peristiwa 19 Januari: Bob Sadino Meninggal Dunia

JAKARTA - Sederet peristiwa terjadi pada 19 Januari. Salah satu peristiwa yang terjadi pada hari ke-19 dalam kalender Gregorian itu adalah divonisnya terdakwa kasus korupsi Gayus Tambunan selama 7 tahun pada 2011.

Empat tahun berselang, Indonesia harus kehilangan seorang pengusaha yang memiliki ciri khas selalu mengenakan celana pendek saat bepergian, yaitu Bob Sadino.

Okezone merangkum sederet peristiwa yang terjadi pada 19 Januari, sebagaimana dikutip dari Wikipedia, pada Minggu (19/1/2020):

379 – Kaisar Gratianus mengangkat Theodosius di Sirmium menjadi Augustus, dan memberikan kekuasaan atas semua provinsi timur Kekaisaran Romawi.

639 - Clovis II, Raja Neustria dan Burgundi, dinobatkan.

649 - Penaklukan Kucha: Pasukan Kucha menyerah setelah dikepung selama 40 hari oleh jenderal Dinasti Tang Ashina She'er, menegaskan kontrol Tang atas Basin Tarim Utara di Xinjiang.

1419 - Perang Seratus Tahun: Rouen menyerah kepada Henry V dari Inggris

1883 - Sistem penerangan listrik pertama yang menggunakan kabel layang, yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison, mulai dipergunakan di Roselle, New Jersey.

1899 - Sudan Anglo-Mesir (penguasaan bersama atas Sudan oleh Inggris dan Mesir) dibentuk.

1915 - Perang Dunia I: Balon udara Zeppelin Jerman membom kota-kota Great Yarmouth dan King's Lynn di Inggris, menewaskan sedikitnya 20 people, pembomban udara atas target sipil pertama di dunia.



1937 - Howard Hughes mencetak rekor baru terbang dari Los Angeles ke New York City dalam 7 jam, 28 menit, 25 detik..

1941 - Perang Dunia II: Kapal perang Yunani Triton (Y-5) menenggelamkan kapal selam Italia Neghelli di Otranto.

1949 - Kuba mengakui status negara Israel.

1966 - Indira Gandhi dilantik sebagai Perdana Menteri India.

1969 - Jan Palach, seorang mahasiswa Cekoslowakia, meninggal setelah membakar dirinya sebagai protes atas invasi tentara Uni Soviet dan Pakta Warsawa ke negaranya pada tahun 1968. Upacara pemakamannya memicu protes yang lain.

1991 - Perang Teluk: Iraq menembakkan misil Scud kedua ke Israel, menyebabkan 15 orang terluka.