Viral, ASN Diduga Jadi Korban KDRT Istrinya hingga Babak Belur

JAKARTA – Viral di media sosial, seorang pria aparatur sipil Negara (ASN) diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh istrinya. Dari video yang beredar, kondisi pria itu tampak memprihatinkan dengan kondisi lebam di wajahnya.

Peristiwa itu pertama kali diunggah akun @adityaarthaz, yang mengaku sebagai kakak korban. Kemudian, diunggah ulang akun Instagram @bandungterkini, bahwa pihak keluarga tak menyangka dengan peristiwa yang menimpa adiknya.

Keluarga menyebutkan korban merupakan ASN di salah satu dinas di Kabupaten Bandung Barat. “Tidak menyangka ini bisa terjadi di keluarga saya, adik saya sering kena KDRT oleh istrinya," tulis akun tersebut diduga keterangan kakak korban, dikutip Minggu (19/1/2025)|.

Pihaknya mengungkapkan bahwa pada Sabtu, 18 Januari 2025, adiknya itu hilang belum pulang sejak izin lari pagi setelah mereka menjemputnya. Padahal, sudah dilarang, namun kabur dengan memanjat pagar.

Saat meninggalkan rumah, korban memakai pakaian sweater cream, celana training hitam, sepatu putih, kaos warna merah. Update terbaru, dari pria yang mengaku kakak korban, bahwa adiknya itu telah ditemukan pada hari ini, Minggu 19 Januari 2025.

Korban, kata akun tersebut, mengenal istrinya dari dating apps dan tak lama minta menikah. Sejak awal, pihak keluarga kurang merestui karena baru mengenal perempuan tersebut.