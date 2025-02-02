Advertisement
HOME NEWS JATIM

Berniat Ibadah, 2 Warga Sampang Madura Jalan Kaki ke Makkah

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 02 Februari 2025 |06:28 WIB
Berniat Ibadah, 2 Warga Sampang Madura Jalan Kaki ke Makkah
Dua warga Sampang ke Makkah jalan kaki (foto: Okezone)
A
A
A

SAMPANG - Dua warga Asal Pajudan, Kelurahan Rong tengah, Sampang, Madura, nekat jalan kaki ke Tanah Suci Makkah, pada Sabtu 1 Februari 2025.

Tanpa bermodal apapun dan hanya berbekal kartu identitas serta pakaian, pemuda bernama Anas Mahfudz dan Mohammad Wahab berangkat dari alun -alun Tronojoyo Sampang.

Niat ibadah yang dilakukan mereka ternyata berawal dari ajakan temennya yang sudah berangkat lebih dulu, mereka termotivasi bahwa sesuatu tidak harus terpangku pada materi dan mereka ingin membuktikannya 

"Tujuan kami berdua bukan hanya untuk beribadah ke Tanah Suci, tapi kami ingin menjadi motivasi, bahwa sesuatu tidak harus berpangku pada materi," jelas Anas Mahfudz.

