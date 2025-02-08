Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kronologi Dugaan WNA yang Merampok Pedagang Telur Puyuh

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |04:05 WIB
Kronologi Dugaan WNA yang Merampok Pedagang Telur Puyuh
Kasus Perampokan (foto: freepik)
A
A
A

MALANG - Polisi masih menyelidiki dugaan Warga Negara Asing (WNA) terlihat percobaan perampokan di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Peristiwa percobaan perampokan itu terekam kamera CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan Dahlia RT 5 RW 1 Desa Putat Lor.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto menyatakan, kejadian percobaan perampokan ini berlangsung pada Kamis (6/2/2025) sekitar pukul 15.00 WIB. Dimana korban bernama Pitoyo, merupakan seorang pedagang telur puyuh, yang didatangi oleh empat pria tak dikenal yang berpura-pura menjadi pembeli.

"Salah satu pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan alasan ingin menukar uang. Saat korban mengambil uang kembalian di dalam kamar, pelaku justru berusaha mengambil uang tunai sebesar Rp 8 juta yang disimpan di kasur," kata Ponsen Dadang Martianto, ditemui di Mapolres Malang, Jumat (7/2/2025).

Korban yang menyadari aksinya langsung berusaha merebut kembali tas milik pelaku yang berisi uangnya. Teriakan korban membuat para pelaku panik dan melarikan diri menggunakan mobil Toyota Avanza hitam. 

"Terduga pelaku sempat melempar batu ke arah korban sebelum kabur meninggalkan lokasi," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Malang wna wna merampok perampokan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342//viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179563//ilustrasi-9C5e_large.jpg
Perampokan Museum Louvre, Investigasi Ungkap Keterlibatan Orang Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177938//museum_louvre-yHLg_large.jpg
Kronologi Perampokan Louvre: Berlangsung 6 Menit, Pelaku Diyakini Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177798//museum_louvre-5L8W_large.jpg
BREAKING NEWS: Museum Louvre Dirampok, Pelaku Gondol 9 Perhiasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/624/3173022//osn-WfA4_large.jpg
Final OSN 2025 Jenjang SMA Digelar Oktober, Berikut Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170614//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-dIDY_large.jpg
Dilaporkan Hilang, Bima Ternyata Lagi Jualan Mainan Barongsai di Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement