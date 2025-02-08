Kronologi Dugaan WNA yang Merampok Pedagang Telur Puyuh

MALANG - Polisi masih menyelidiki dugaan Warga Negara Asing (WNA) terlihat percobaan perampokan di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Peristiwa percobaan perampokan itu terekam kamera CCTV di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan Dahlia RT 5 RW 1 Desa Putat Lor.

Kasi Humas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto menyatakan, kejadian percobaan perampokan ini berlangsung pada Kamis (6/2/2025) sekitar pukul 15.00 WIB. Dimana korban bernama Pitoyo, merupakan seorang pedagang telur puyuh, yang didatangi oleh empat pria tak dikenal yang berpura-pura menjadi pembeli.

"Salah satu pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan alasan ingin menukar uang. Saat korban mengambil uang kembalian di dalam kamar, pelaku justru berusaha mengambil uang tunai sebesar Rp 8 juta yang disimpan di kasur," kata Ponsen Dadang Martianto, ditemui di Mapolres Malang, Jumat (7/2/2025).

Korban yang menyadari aksinya langsung berusaha merebut kembali tas milik pelaku yang berisi uangnya. Teriakan korban membuat para pelaku panik dan melarikan diri menggunakan mobil Toyota Avanza hitam.

"Terduga pelaku sempat melempar batu ke arah korban sebelum kabur meninggalkan lokasi," kata dia.