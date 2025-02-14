Sadis! Wanita Cantik Dibunuh di Kamar Kos, Ditemukan dengan Kondisi Nyaris Telanjang

Wanita cantik dibunuh di kamar kos dengan kondisi nyaris telanjang (Foto : iNews)

KOTAWARINGIN - Warga Desa Ssebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dihebohkan dengan penemuan jasad wanita cantik yang tewas dibunuh di sebuah kamar kos.

Dari penyelidikan aparat kepolisian, terungkap jika pelakunya ternyata teman kencan korban sendiri yang berniat menguasai harta korban.

Korban pertama kali ditemukan tergeletak di atas tempat tidurnya dalam keadaan nyaris telanjang, namun ditutupi selimut. Kematian korban yang tragis pertama kali diketahui penghuni kamar kos lainnya yang merasa heran melihat lampu kamar korban yang belum dinyalakan meski sudah malam dengan pintu kamar tidak terkunci.

Mereka pun lalu masuk ke dalam kamar korban. Saat lampu kamar dinyalakan, terlihat korban di tempat tidurnya.

Dan ketika selimut dibuka, terlihat korban sudah meninggal dunia dengan ada bekas luka seperti jeratan di lehernya.

Peristiwa ini kemudian langsung dilaporkan warga ke pihak Polsek Telawang. Dalam jangka waktu 3 hari kasus pembunuhan tersebut berhasil terungkap.

Pelaku yang diketahui berinisial MA juga telah ditangkap polisi. "Korban dibunuh dengan cara diikat lehernya menggunakan senjata double stik yang sengaja dipersiapkan pelaku. Usai membunuh korban, pelaku kabur dengan membawa 3 buah ponsel milik korban," ujar Wakapolres Kotawaringin Timur, Kompol Tri Wibowo, Kamis 13 Februari 2025.