Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Wanita Cantik Dibunuh di Kamar Kos, Ditemukan dengan Kondisi Nyaris Telanjang

Norman Syah , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |06:13 WIB
Sadis! Wanita Cantik Dibunuh di Kamar Kos, Ditemukan dengan Kondisi Nyaris Telanjang
Wanita cantik dibunuh di kamar kos dengan kondisi nyaris telanjang (Foto : iNews)
A
A
A

KOTAWARINGIN - Warga Desa Ssebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dihebohkan dengan penemuan jasad wanita cantik yang tewas dibunuh di sebuah kamar kos.

Dari penyelidikan aparat kepolisian, terungkap jika pelakunya ternyata teman kencan korban sendiri yang berniat menguasai harta korban.

Korban pertama kali ditemukan tergeletak di atas tempat tidurnya dalam keadaan nyaris telanjang, namun ditutupi selimut. Kematian korban yang tragis pertama kali diketahui penghuni kamar kos lainnya yang merasa heran melihat lampu kamar korban yang belum dinyalakan meski sudah malam dengan pintu kamar tidak terkunci.

Mereka pun lalu masuk ke dalam kamar korban. Saat lampu kamar dinyalakan, terlihat korban di tempat tidurnya.

Dan ketika selimut dibuka, terlihat korban sudah meninggal dunia dengan ada bekas luka seperti jeratan di lehernya.

Peristiwa ini kemudian langsung dilaporkan warga ke pihak Polsek Telawang. Dalam jangka waktu 3 hari kasus pembunuhan tersebut berhasil terungkap.

Pelaku yang diketahui berinisial MA juga telah ditangkap polisi. "Korban dibunuh dengan cara diikat lehernya menggunakan senjata double stik yang sengaja dipersiapkan pelaku. Usai membunuh korban, pelaku kabur dengan membawa 3 buah ponsel milik korban," ujar Wakapolres Kotawaringin Timur, Kompol Tri Wibowo, Kamis 13 Februari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179344//pria_asal_indonesia_didakwa_bunuh_istri-Ng8M_large.jpg
Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190//pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement