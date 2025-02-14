Viral! Pria Keji Bunuh Kucing Pakai Air Softgun di Bandung

BANDUNG - Video aksi keji seorang pria membunuh kucing menggunakan pistol air softgun viral di media sosial (medsos). Pria itu menembak leher kucing hingga hewan tersebut mengejang kesakitan lalu mati.

Video amatir aksi keji pelaku viral di media sosial (medsos) @RumahSinggahClow. Aksi keji pelaku dikecam netizen, terutama komunitas pecinta kucing, Rumah Singgah Clow.

Dalam unggahan di Instagram pada Kamis (13/2/2025), @RumahSinggahClow menulis narasi, "Jahat Banget..... Di Tembak dan Mayat kucingnya di buang di GOT sama Pelaku...." tulis narasi dalam video tersebut.

Setelah video tersebut viral, petugas Polsek Panyileukan bergerak cepat mengamankan pelaku yang belakangan diketahui bernama Sandi Kuswanto (24), berprofesi sebagai satpam. Pelaku merupakan warga Cigagak RT 004/015, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

Kapolsek Panyileukan Kompol Kurnia mengatakan, lokasi penembakan kucing di Jalan Cilengkrang 1 RT 03/01, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Peristiwa penembakan itu terjadi pada Sabtu 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB.

"Pelaku telah kami amankan. Setelah melalui proses pemeriksaan, pelaku meminta maaf atas perbuatannya," kata Kapolsek Panyileukan, Jumat (14/2/2025).

Hasil pemeriksaan, ujar Kompol Kurnia, pelaku mengaku menembak kucing hingga mati menggunakan pistol airsoft gun dan direkam menggunakan handphone. Kemudian, pelaku menjadikan video itu status WhatsAap (WA) hingga akhirnya viral di medsos Instagram.

Kronologi Kejadian

Kronologi kejadian, pada Sabtu 8 Februari 2025 sekitar pukul 21.0 WIB, pelaku Sandi Kuswanto sedang makan di rumah saudaranya AE yang beralamat di Jalan Cilengkrang 1 RT 03/01 Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.