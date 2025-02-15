Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Candi Borobudur Era Mataram yang Diinisiasi Raja Samaratunggal 

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |05:30 WIB
Sejarah Candi Borobudur Era Mataram yang Diinisiasi Raja Samaratunggal 
Candi Borobudur di Magelang Jawa Tengah (Foto: Instagram/@candiborobudur)
CANDI BOROBUDUR dibangun di masa Kerajaan Mataram Kuno di masa Wangsa Syailendra. Candi Borobudur ini jadi satu dari banyak candi yang ditemukan dibangun di Indonesia. Pembangunan candi ini tak bisa dile paskan dari Raja Samaratungga, yang merupakan pelopor pembangunan candi besar di Indonesia.

Sosok Raja Samaratungga sendiri memang tak banyak yang tahu. Namanya mungkin tak seterkenal Prabu Siliwangi, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada, tapi peninggalannya cukup bisa membuat takjub hingga kini. Sosok Raja Samaratungga muncul dari Prasasti Kayumwungan yang dikeluarkan oleh Rakai Patapan Mpu Palar.

Sebagaimana dikutip dari buku "13 Raja Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah Kerajaan di Tanah Jawa" tulisan Sri Wintala Achmad, prasasti tersebut merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh raja bawahan Samaratungga. Konon Candi Borobudur yang dibuat Raja Samaratungga di Dinasti Syailendra dari Kerajaan Mataram Kuno, harus meratakan bukit untuk membuat candi ini. 

Sang raja pembuat Candi Borobudur, merupakan raja yang dikebal sebagai raja spesialis pembuat candi di pegunungan. Tak ada yang tahu kenapa sebutan raja pegunungan disematkan kepada Syailendra, namun karya - karya bangunan candi dan tempat suci yang dibangun di tempat - tempat tinggi atau perbukitan, konon menjadi penyebabnya. 

Sang raja yang terkenal dengan kesaktian dan kekuatannya berhasil membuat sebuah monumen kala itu yang terletak di utara Yogyakarta. Ia membangun sebuah bangunan yang menutupi bagian atas sebuah bukit yang telah dibentuk menjadi serangkaian teras. Lantai dan dinding penahannya ditutup dengan batu. 

Menariknya dituliskan Vlekke pada bukunya "Nusantara Sejarah Indonesia", puncak bukit tersebut sengaja diratakan dan dengan demikian dibuat terlihat seperti atap rata sebuah bangunan besar. Di pusat atap ini berdiri sebuah stupa yang berisi, atau dikira berisi, satu patung Buddha. Di sekeliling stupa inti ini ada banyak stupa batu kecil berhias yang ada di dalamnya berisi patung - patung Dhyani - Buddha. Dinding - dinding teras tertutup dengan pahatan.

 

