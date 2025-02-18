Ngeri! Ular Sanca 3 Meter Muncul saat Banjir di Jalanan Malang

MALANG - Hujan deras yang menerjang kawasan Kota Malang bagian selatan membuat beberapa titik kebanjiran. Sejumlah titik banjir terjadi di kawasan Malang Kota Lama, tepatnya di kawasan sekitar Jembatan Flyover Mergosono, dekat Stasiun Malang Kota Lama, hingga Jalan Peltu Sujono.

Banjir bahkan membuat tamu tak diundang turun melintas di kawasan Jalan Peltu Sujono, Kelurahan Ciptomulyo, Kota Malang, yakni ular sanca sepanjang 3 meter lebih. Ular itu berjalan melintasi jalanan menuju Pasar Besi, yang membuat arus lalu lintas sempat macet.

Terlihat dari video yang direkam warga sekitar, tampak ular berwarna coklat itu ikut terbawa arus banjir dari aliran saluran air di kiri kanan jalan. Ular itu tampak mencari jalan untuk masuk ke saluran air, sebelum akhirnya ditangkap oleh warga.

Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang Agoes Soebekti menyatakan, bahwa pihaknya menerima laporan adanya ular itu sekitar pukul 14.55 WIB, dan langsung menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi.

"Iya, kejadiannya terjadi sekitar pukul 14.59 WIB. Kami menerima laporan dari masyarakat melalui WA, untuk mengamankan ular tersebut," kata Agoes Soebekti, dikonfirmasi pada Senin malam.