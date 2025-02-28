Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hendak Tawuran di Menteng, Sejumlah Remaja Bersajam Ditangkap 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |12:05 WIB
Hendak Tawuran di Menteng, Sejumlah Remaja Bersajam Ditangkap 
Penangkapan remaja tawuran (foto: Okezone)




JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan enam remaja yang diduga terlibat tawuran, di Jalan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat pada Jumat (28/2/2025) dini hari. Delapan senjata tajam (Sajam) jenis celurit dan telepon genggam berhasil disita dari para remaja tersebut.

Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol William Alexander menjelaskan, bahwa patroli ini merupakan langkah kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tawuran yang melibatkan kelompok pemuda ini dinilai sangat membahayakan, baik bagi pelaku maupun warga sekitar.

“Saat patroli, tim kami mendapati sekelompok pemuda yang terlibat tawuran. Petugas segera mengamankan mereka dan menemukan delapan celurit yang diduga digunakan dalam aksi tersebut. Selain itu, kami juga menyita satu unit ponsel yang akan diperiksa lebih lanjut,” kata Kompol William di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Para pelaku yang diamankan berinisial M.F.O. (16), A.R. (25), M.F. (18), J. (20), A.A. (17), dan M.S. (14). Mereka berasal dari berbagai wilayah di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Petugas menduga kelompok ini telah merencanakan aksi tawuran dengan membawa senjata tajam sebagai persiapan.

 

Telusuri berita news lainnya
