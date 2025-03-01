30 Rumah di Duren Sawit Kebakaran, Diduga karena Petasan

30 Rumah di uren Sawit Kebakaran, Diduga karena Petasan (Foto Ilustrasi : Freepik)

JAKARTA - Kebakaran hebat terjadi di Jalan Tegal Amba, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat (28/2/2025) malam. Api awalnya berasal dari salah satu warga, namun menjalar dan menghanguskan 30 rumah.

"Awal api terlihat dari lantai dua rumah Bapak Yadi," tulis keterangan, command center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Api lantas kian membesar, sebab dari lantai 2 rumah itu menyimpan petasan. Warga yang melihat kobaran api pun berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya.

"Warga melihat api langsung membesar dikarenakan di lantai dua tersebut pemilik menyimpan petasan," sambungnya.

Adapun peristiwa ini dilaporkan terjadi pada pukul 17.55 WIB. Setelah adanya proses pemadaman dengan mengerahkan 16 unit mobil Pemadam kebakaran, api berhasil dijinakkan sekitar pukul 20.15 WIB.

"Pengerahan 16 unit pemadam dan 80 orang personel," tuturnya.

Musibah ini mengakibatkan 120 jiwa terdampak. Sementara kerugian ditaksir mencapai Rp 600 juta.



(Angkasa Yudhistira)