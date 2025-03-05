Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berkat Binter Kreatif, Warga Aceh Serahkan 4 Pucuk Senjata ke Kodam Iskandar Muda

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |22:58 WIB
Berkat Binter Kreatif, Warga Aceh Serahkan 4 Pucuk Senjata ke Kodam Iskandar Muda
Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal saat mengecek senjata (foto: dok ist)
A
A
A

BANDA ACEH - Kepercayaan masyarakat Aceh kepada TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda (IM), terus tumbuh berkat keberhasilan pelaksanaan Pembinaan Teritorial (Binter) Kreatif oleh satuan jajaran. Hasilnya, empat pucuk senjata api berikut dua magazen kosong diserahkan secara sukarela oleh warga kepada Yonif 115/Macan Leuser.

Senjata-senjata tersebut diterima langsung oleh Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Niko Fahrizal, dari Danrem 012/Teuku Umar, Kolonel Inf Benny Rahadian, di ruang kerja Pangdam IM, Selasa 4 Maret 2025.

Danrem 012/TU menjelaskan, bahwa penyerahan senjata ini terjadi saat program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh Yonif 115/ML di Desa Pulo Ie Dua, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Saat berkebun, warga menemukan senjata-senjata tersebut dan kemudian secara sukarela menyerahkannya kepada prajurit TNI yang ada di sana.

Pangdam IM mengapresiasi jajaran Korem 012/TU atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan humanis dalam setiap program teritorial mampu membuka hati masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk ikut menjaga perdamaian Aceh.

“Ini adalah buah dari komunikasi sosial yang baik dan kedekatan emosional yang terjalin antara prajurit dan masyarakat. Untuk itu, kami mengajak siapa pun yang masih memiliki senjata api sisa konflik, untuk dapat menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Penyerahan senjata secara sukarela tidak hanya menunjukkan niat baik dalam mendukung perdamaian, tapi juga sekaligus mencegah potensi ancaman hukum dan bahaya penyalahgunaan senjata,” tegas Pangdam IM.

 

