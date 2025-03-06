Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Hakim Pengadilan Agama Batam Ditusuk OTK, Begini Kronologinya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 06 Maret 2025 |13:18 WIB
JAKARTA - Hakim pengadilan Agama Batam, H Gusnahari menjadi korban penusukan menjadi korban penusukan orang tidak dikenal (OTK). Pelaku penusukan diketahui berjumlah dua orang.

Berdasarkan keterangan website resmi MA, Kamis (6/3/2025),  pada pukul 07.00 WIB korban pergi dari rumahnya, di Perumahan Cipta Garden, RT 1/RW 15, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, ke Kantor Pengadilan Agama Batam.

Sebelum kejadian, yang bersangkutan sedang berjalan menuju mobil yang kebetulan parkir sekitar 100 meter dari rumahnya. Kemudian korban di serang orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai tangan hingga luka.

Setelah melakukan penusukan, pelaku yang mengenakan helm langsung menuju sepeda motor yang sudah menunggu, di mana seorang rekan pelaku telah siap dengan sepeda motor tersebut.

Terkait motif penyerangan, Ketua Pengadilan Agama Batam menegaskan, masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara, yang saat ini masih dilakukan tim dari kepolisian setempat.

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI) dalam keterangan resminya menegaskan, telah berkoordinasi dengan Pengurus IKAHI Cabang Batam (PC IKAHI) guna melakukan advokasi dari sisi hukum dan koordinasi pula terkait keamanan serta kesehatan hakim yang bersangkutan.

 

