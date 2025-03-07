Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ketua Bawaslu KBB Pesta Sabu di Cililin, Ngaku Baru 2 Kali Pakai

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |18:43 WIB
Ketua Bawaslu KBB Pesta Sabu di Cililin, Ngaku Baru 2 Kali Pakai
Ketua Bawaslu KBB Pesta Sabu di Cililin (Foto : Okezone/Agus W)
A
A
A

CIMAHI - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Riza Nasrul Falah Sopandi alias RNFS ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Cimahi di Cililin, KBB pada Rabu 5 Maret 2025, dini hari. RNFS ditangkap saat sedang pesta sabu bersama dua temannya Kampung Tanjung Sari, Desa Bongas, Cililin, KBB.

Kapolres Cimahi AKB Tri Suhartanto mengatakan, penangkapan terhadap Riza bermula saat polisi memburu target operasi (TO) seorang bandar narkoba di Kampung Tanjung Sari, Desa Bongas, Kecamatan Cililin, KBB. 

"RNFS, Ketua Bawaslu KBB, pemakai. Dia ditangkap saat sedang pesta sabu di Cililin," kata Kapolres Cimahi di Polres Cimahi, Jumat (7/3/2025).

AKBP Tri Suhartanto menyatakan, saat anggota Satresnarkoba Polres Cimahi menangkap TO bandar narkoba dan kurir sabu, turut diamankan pula tiga orang lain yang tengah pesta sabu, salah satunya adalah Riza. 

"Setelah diperiksa, salah satu pengguna sabu-sabu tersebut merupakan Riza alias RNF yang berstatus sebagai Ketua Bawaslu KBB," ujar AKBP Tri.

"Kami amankan tiga orang  bandar dan kurir, SP, AP, dan EKS. Kemudian kami amankan juga pemakai RNFS, TY dan RI," tuturnya.

Kapolres Cimahi mengatakan, SP, AP, dan EKS, bandar dan kurir narkoba dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189151//vape-l7wi_large.jpg
Zat Etomidate di Vape Masuk Narkotika Golongan II, Kini Penggunanya Bisa Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033//viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604//dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188056//penangkapan_narkoba-bMYf_large.jpg
Bareskrim Tangkap Pemasok Sabu Sopir Taksi Online yang Perkosa Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188052//kepala_bnn_komjen_pol_suyudi_ario_seto-N2zx_large.jpg
BNN Ungkap Jejak Pelarian Dewi Astutik, Buronan Narkoba Rp5 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement