INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Baduy Tewas Digigit Ular Berbisa 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |02:02 WIB
Warga Baduy Tewas Digigit Ular Berbisa 
Ilustrasi
A
A
A

LEBAK – Seorang warga Baduy dilaporkan meninggal dunia usai digigit ular tanah di kawasan permukiman Baduy Luar, Kabupaten Lebak, Banten. Korban diduga tidak mendapatkan penanganan medis secara cepat lantaran terbatasnya akses dan minimnya persediaan Serum Anti Bisa Ular (SABU).

Ketua Sahabat Relawan Indonesia (SRI), Muhammad Arif Kirdiat, mengungkapkan bahwa korban merupakan warga Kampung Cisadane, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar. Insiden terjadi pada Senin (3/3), saat korban tengah membersihkan lahan di kebunnya.

"Lokasi kejadian cukup jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga korban baru bisa mendapatkan pertolongan setelah beberapa jam perjalanan dengan berjalan kaki,"kata Arif kepada wartawan, Jumat (7/3).

Korban awalnya dibawa ke Puskesmas Cisimeut, namun persediaan SABU di sana kosong. Hal serupa juga terjadi di RSUD dr. Adjidarmo Rangkasbitung. Akhirnya, korban dirujuk ke RSUD Banten di Serang dengan harapan bisa segera mendapat penanganan.

Namun, setibanya di RSUD Banten, kondisi korban sudah memburuk dan langsung masuk ruang ICU. Sayangnya, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (5/3).

1 2
      
Topik Artikel :
ular mayat Baduy
