Ketika Majapahit Taklukkan Kerajaan Thailand, Bikin Hubungan Erat Melayu dan Jawa

KEKUATAN Kerajaan Majapahit membuatnya bisa mengalahkan kerajaan besar di Thailand. Saat itu Majapahit yang tengah melakukan ekspansi ke luar Pulau Jawa, termasuk ke Semenanjung Melayu harus berhadapan dengan Kerajaan Thai Ayutthaya.

Kerajaan Thai Ayutthaya itu mencoba memperluas kekuasaannya seiring dengan runtuhnya Kerajaan Chermin, atau Langkasuka di utara dan pantai timur semenanjung. Bahkan Kerajaan Ayutthaya juga membidik wilayah Melayu hingga Pulau Jawa untuk dikuasainya. Tetapi invasi Ayutthaya ke wilayah Nusantara tidak sesuai rencana.

Mereka harus menghadapi perlawanan dari prajurit Majapahit dan mereka kalah di kawasan Semenanjung Melayu. Prajurit Majapahit berhasil menghancurkan serangan Ayutthaya, dikutip dari buku "Sejarah Kerajaan Bawahan Majapahit di Luar Jawa dan Luar Negeri".

Tentara Thai Ayutthaya yang kocar-kacir oleh serangan Majapahit lari tunggang-langgang dan mereka menjadi bahan buruan para prajurit Majapahit. Mereka pun akhirnya kembali ke utara semenanjung. Setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Thai Ayutthaya, Mahapatih Gadjah Mada kemudian membebaskan Kelantan sebagai kerajaan merdeka dan menyebutnya sebagai Kerajaan Majapahit Barat.

Kerajaan Kelantan Majapahit Barat tersebut menguasai kembali bekas wilayah-wilayah dari Empayar (Kerajaan) Langkasuka-Chermin, dan menjadi bagian dari kekuasaan Majapahit yang berpusat di Jawa. Kelak kerajaan Kelantan Majapahit Barat berganti nama menjadi Kerajaan Chermin-Jiddah karena kedudukan pusat kerajaan ini bernama Jiddah di Kelantan.