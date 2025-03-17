Breaking News! Gempa Besar M5,1 Guncang Bone Bolango Gorontalo

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 5,1 mengguncang Barat Daya Bone Bolango, Gorontalo, Senin (17/3/2025). siang. Adapun gempa tersebut berada di kedalaman 107 kilometer.

BMKG menyebutkan gempa itu terjadi pukul 10.19 WIB, Senin (17/3/2025). Koordinat gempa 0.13 Lintang Selatan dan 123.05 Bujur Timur. Gempa itu juga tidak berpotensi tsunami.

“Mag:5.1, 17-Mar-25 10:19:15 WIB, Lok:0.13 LS, 123.05 BT (Pusat gempa berada di laut 74 km baratdaya Bone Bolango), Kedlmn:107 Km. Tidak berpotensi Tsunami,” ujarnya.

Adapun titik gempa berada di 74 kilometer Barat Daya Bone Bolango, Gorontalo dengan kedalaman 107 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Fahmi Firdaus )