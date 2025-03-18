Satgas Yonif 715/Mtl Gelar Makan Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Warga Puncak Jaya

PUNCAK JAYA - Guna membangun dan mempererat hubungan tali silaturahmi, Satgas Yonif 715/Mtl Pos Tirineri mengajak makan bersama, sembari mendengar keluh kesah yang ada di masyarakat kampung Tirineri yang berada di wilayah Distrik Mulia, Puncak Jaya, Papua, Selasa (18/3/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dansatgas Yonif 715/Mtl Mayor inf Prawito yang saat itu sedang melaksanakan kunjungan ke Pos-Pos Satgas, guna memotivasi dan meningkatkan moril dari tiap-tiap personel yang ada di pos-pos yang tersebar di Distrik Mulia Puncak Jaya, Papua Tengah.

Dansatgas Pamtas Kewilayahan Yonif 715/Motuliato, Mayor inf Prawito mengatakan, dalam melaksanakan tugas pengamanan perbatasan kewilayahan, satgas pamtas kewilayahan Yonif 715/Motuliato selalu berupaya mengambil dan merebut hati rakyat dengan cara menjalin silaturahmi yang kokoh dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda berserta masyarakat binaan disekitar Pos Satgas. Sehingga akan tercipta suasana yang aman dari hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan aparat keamanan yang ada di wilayah tersebut.

"Kami selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kampung Tirineri mulai dari mendengar keluh kesah masyarakat, bergotong royong bersama membersihkan kampung, juga memberikan dukungan kesehatan kepada seluruh masyarakat agar dapat memberikan pengabdian yang tulus kepada Negara dan Bangsa di tanah Papua ini," tandas Danpos Tirineri Letda inf Fatahillah Agins.

Pada kesempatan yang sama, Bapak Kepala Kampung Gurage Enumbi juga mengucapkan terimakasih kepada Pos yang selalu ada untuk masyarakat kampung Tirineri.

"Wa wa wa,,, terimakasih banyak sudah selalu tulus dan ikhlas dalam membantu masyarakat kampung Tirineri, semoga bapak-bapak Pos selalu di berkati Tuhan di dalam penugasan sampai selesai," ucapnya.

(Awaludin)