Menjaga Kedamaian Penuh Kasih, Satgas Yonif 112/DJ Pos ILLU Laksanakan Ibadah Bersama dengan Warga Dolinggame

PUNCAK JAYA - Personel Satgas Yonif 112/DJ melaksanakan ibadah bersama masyarakat di Pos ILLU Kampung Dolinggame Distrik ILLU Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Minggu, 16 Maret 2025.

Ibadah di Pos ILLU bersama masyarakat dilaksanakan personel Satgas Yonif 112/DJ merupakan kegiatan rutinitas Pos, kegiatan ibadah bersama dengan masyarakat khususnya bagi anggota Satgas yang beragama Nasrani. Diharapkan terjalin hubungan emosional dan rasa aman, damai dan lebih mengenal TNI.

"Ini juga kami lakukan untuk meningkatkan bentuk toleransi dan saling menghormati antara umat beragama, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga dalam menjalankan ibadah," tulis keterangan tertulis pers dikutip, Senin (17/3/2025).

Dalam kesempatan menyambut minggu damai ini mengangkat tema "Memperingati Pesta Yesus ketika Bayi dipersembahkan di Kanisah, dipersembahkan ke Bait Allah". Dimana hal itu sudah dibuatkan dalam perjanjian lama. Dengan demikian, semoga kita juga dapat mempersembahkan diri kepada Tuhan Allah kita dengan berbelas kasih dan setia. Personel Pos ILLU yang beragama Katolik mengikuti dengan Damai dan penuh Kasih.