INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Waspadai 4 Titik Kemacetan di Tol Cipularang dan Padaleunyi saat Mudik Lebaran

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |04:05 WIB
Waspadai 4 Titik Kemacetan di Tol Cipularang dan Padaleunyi saat Mudik Lebaran
Mudik Lebaran (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Jasa Marga mencatat terdapat empat titik potensi kemacetan di jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) yang harus diwaspadai pemudik saat mudik Lebaran 2025.

Empat titik rawan kemacetan dari arah Jakarta ke Bandung tersebut antara lain, kilometer 66 atau Gerbang Tol (GT) Kalitama Tol Jakarta-Cikampek, rest area 77 dan 88 wilayah Tol Cipularang. Sedangkan potensi kemacetan dari arah Bandung ke Jakarta di rest area 125 Tol Padaleunyi wilayah Cimahi.

Senior General Manager Jasa Marga Regional, Widiyatmiko Nursejati mengatakan, kendaraan dari arah Cileunyi menuju Jakarta juga berpotensi terjebak kemacetan di interchange Tol Pasteur.

"Risiko kepadatan lainnya di rest area 97. Di rest area 88 terdapat berpotensi padat akibat banyak kendaraan yang menuju rest area," kata Senior General Manager Jasa Marga Regional  di kantor Jasa Marga Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025).

Widyatmiko Nursejati menyatakan, potensi terjadi kemacetan kendaraan saat arus balik berada di kilometer 66 akibat laju kendaraan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan dengan Dawuan.

"Rekayasa lalu lintas nanti dilakukan pengaturan buka tutup. Kendaraan di (gerbang tol) Sadang dapat dialihkan ke Japek 2 Selatan atau diarahkan keluar melalui Sadang. Tapi kami berusaha dengan Jasa Marga tetap menjaga kelancaran di kilometer 66," ujar Widyatmiko.

 

