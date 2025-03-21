Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dituduh Intel, Wartawan Dipukuli Massa Aksi Unjuk Rasa Tolak UU TNI di DPRD Jabar

Agus Warsudi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |22:08 WIB
Dituduh Intel, Wartawan Dipukuli Massa Aksi Unjuk Rasa Tolak UU TNI di DPRD Jabar
Aksi Unjuk Rasa Tolak UU TNI di DPRD Jabar (foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Seorang wartawan media online dipukuli massa aksi unjuk rasa menolak UU TNI di depan gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025). Korban diteriaki intel lalu diseret, dipukul kepalanya dan ditendang. 

Beruntung korban bernama Faqih wartawan Kompas.com, berhasil diselamatkan rekam wartawan yang juga tengah meliput aksi unjuk rasa di lokasi kejadian. Pelaku yang memukuli wartawan mengenakan pakaian hitam-hitam. 

Faqih, wartawan korban pemukulan, mengatakan, kronologi kejadian berawal saat merekam aksi massa yang sedang membakar ban bekas dan melemparkan bom molotov ke arah Gedung DPRD Jabar. Tiba-tiba masa aksi menjadi brutal dan menuduh Faqih sebagai intel (intelijen). 

"Saya lagi ambil video di dekat massa. Tiba-tiba massa yang duduk itu bilang awas-awas yang gendut intel itu, pakai baju putih. Saya udah ngeluarin id card (wartawan Kompas.com). Sempet ada yang ngamanin, katanya ini dari media. Tapi tetap saja ada massa yang mukulin," kata Faqih.

Akibat penyerangan itu, Faqih menyatakan, mengalami pemukulan di kepala dan beberapa bagian tubuh. "Kepala (dipukul) dua kali, ditendang pantat dua kali atau tiga kali. Beberapa kali ditarik-tarik tapi sempat diamankan sama masa aksi," ujar Faqih.

Wartawan lain yang melihat Faqih sedang dibawa massa mencoba menyelamatkan dibantu beberapa anggota kepolisian, namun massa tetap mengejar.

"Tadi ada sekelompok massa yang melakukan penyerangan ke wartawan tapi belum diketahui apa alasannya. Wartawan itu masuk ke rumah makan untuk mengamankan diri tapi terus dikejar massa. Massa juga merusak sejumlah alat di rumah makan itu," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164714//pengeroyokan-2Gwo_large.jpg
Polres Serang Tetapkan Empat Tersangka Pengeroyokan Staf KLH dan Wartawan, Dua Oknum Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159561//pengajar_hukum_tata_negara_dan_ahli_legislasi_sudirman-Ke8p_large.jpg
Konstitusionalitas UU TNI: Menyelami Internal Morality dalam Aspek Prosedural dan Substantif Pembentukan UU TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148227//tni-bzVv_large.jpg
Marcella Santoso Buat Konten Negatif RUU TNI, Jenderal Kostrad: Bongkar Jaringan Buzzer yang Terlibat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137605//mk-SM1a_large.jpg
MK Gelar Sidang Pemeriksaan 11 Gugatan UU TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/337/3135173//menhan_bicara_soal_uu_tni_digugat_ke_mk-lWSk_large.jpg
Menhan soal UU TNI Digugar ke MK: Sudah Selesai Itu Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/337/3131581//presiden_prabowo_subianto-R9hK_large.jpg
Presiden Prabowo Sudah Teken UU TNI 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement