RUU TNI Disahkan, Ribuan Masyarakat Tumpah Ruah di Medan

MEDAN - Ribuan masyarakat Medan, Sumatera Utara tumpah ruah pasca-DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Mereka menyambut gembira pengesahan RUU TNI.

Cara yang dilakukan untuk merayakannya dengan berbagi takjil gratis ke pengguna Jalan Binjai yang melintas di persimpangan Manhatan, Kamis (20/3/2025). Pembagian takjil merupakan wujud rasa syukur.

Koordinator Lapangan, Abi mengaku sangat senang dengan disahkannya RUU TNI menjadi UU TNI oleh DPR. Menurutnya, TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI sangat berarti bagi rakyat Indonesia, khususnya Sumut.

Selama ini, Sumut dianggap rawan peredaran narkoba dan kejahatan lainnya. Menurutnya, TNI mampu memerangi segala bentuk kejahatan.

“Bukti sudah banyak TNI membantu Polri dalam memerangi segala bentuk kejahatan, kami warga kota Medan bangga dengan TNI. Bravo TNI wujudkan keamanan bagi kami semua, kami mendambakan kehadiran kalian selama ini,” ujar Abi dalam keterangannya.

DPR diketahui mengesahkan RUU TNI mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang pada Kamis 20 Maret 2025. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

(Arief Setyadi )