Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

20 Mobil Berbagai Merek Tertinggal di Lokasi Penggerebekan Judi Sabung Ayam yang Tewaskan 3 Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |03:00 WIB
20 Mobil Berbagai Merek Tertinggal di Lokasi Penggerebekan Judi Sabung Ayam yang Tewaskan 3 Polisi
Puluhan mobil di lokasi sabung ayam di Lampung (foto: Okezone)
A
A
A

WAY KANAN - Puluhan mobil yang diduga milik para pemain judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung yang sempat digerebek masih diamankan di lokasi kejadian, Kamis (20/3/2025). 

Pantauan MNC Portal Indonesia, sebanyak 20 unit mobil berbagai merek tersebut merupakan barang bukti yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan pemiliknya di lokasi penggerebekan sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Terlihat mobil jenis minibus Toyota Avanza  Hilux, hingga mobil pikap pengangkut bocah ayam tersebut tersebar di wilayah TKP penembakan polisi yang berada di Karang Manik (Register 44), Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung. 

Sebanyak 13 unit mobil diantaranya berada di kebun karet warga dekat dengan pusat area sabung ayam. Kemudian satu unit mobil ada di tengah badan jalan, tepat di dekat posisi tewasnya Kapolsek Negara Batin, AKP anumerta Lusiyanto. Sementara mobil lainnya berada tak jauh dari lokasi. 

Informasi yang diperoleh MPI, dua diantaranya merupakan mobil milik oknum TNI berinisial B yang diketahui sebagai terduga pelaku penembakan polisi di Way Kanan, Lampung. 

“lya benar (mobil milik Anggota TNI berinisial B),” kata salah seorang petugas di lokasi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188268//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3JXh_large.jpg
TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista untuk Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188154//satgas_terpadu_gagalkan_penyelundupan_bahan_mineral-4qLr_large.jpg
Satgas Terpadu Gagalkan Penyelundupan Bahan Mineral di Bandara Weda Bay
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501//viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186548//kadispenad_kolonel_infanteri_donny_pramono-Jrey_large.jpg
Perkuat Sinergi, Kadispenad Kunjungi iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185926//prajurit_tni-82s6_large.jpg
TNI Siapkan Jenderal Bintang Tiga untuk Pimpin Pasukan Perdamaian di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement