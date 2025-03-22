20 Mobil Berbagai Merek Tertinggal di Lokasi Penggerebekan Judi Sabung Ayam yang Tewaskan 3 Polisi

WAY KANAN - Puluhan mobil yang diduga milik para pemain judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung yang sempat digerebek masih diamankan di lokasi kejadian, Kamis (20/3/2025).

Pantauan MNC Portal Indonesia, sebanyak 20 unit mobil berbagai merek tersebut merupakan barang bukti yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan pemiliknya di lokasi penggerebekan sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Terlihat mobil jenis minibus Toyota Avanza Hilux, hingga mobil pikap pengangkut bocah ayam tersebut tersebar di wilayah TKP penembakan polisi yang berada di Karang Manik (Register 44), Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Sebanyak 13 unit mobil diantaranya berada di kebun karet warga dekat dengan pusat area sabung ayam. Kemudian satu unit mobil ada di tengah badan jalan, tepat di dekat posisi tewasnya Kapolsek Negara Batin, AKP anumerta Lusiyanto. Sementara mobil lainnya berada tak jauh dari lokasi.

Informasi yang diperoleh MPI, dua diantaranya merupakan mobil milik oknum TNI berinisial B yang diketahui sebagai terduga pelaku penembakan polisi di Way Kanan, Lampung.

“lya benar (mobil milik Anggota TNI berinisial B),” kata salah seorang petugas di lokasi.