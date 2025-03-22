Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pengamanan di Jalur Nagreg dan Cileunyi Dipertebal Jelang Mudik, 1.549 Personel Diterjunkan

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |12:53 WIB
Pengamanan di Jalur Nagreg dan Cileunyi Dipertebal Jelang Mudik, 1.549 Personel Diterjunkan
Ilustrasi Mudik. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

BANDUNG - Sebanyak 1.549 personel gabungan dikerahkan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas pada mudik Lebaran 2025. Titik rawan kemacetan seperti kawasan Nagreg dan Cileunyi menjadi prioritas pengamanan.

“Kawasan Nagreg dan Cileunyi memang menjadi perhatian khusus. Ketika kendaraan menumpuk di wilayah Tasikmalaya atau Garut, ekornya bisa mencapai Nagreg. Karena itu, kami mempertebal jumlah personel di lokasi-lokasi tersebut,” ujar Kapolresta Bandung, Kombes Aldi Subartono, dikutip Sabtu (22/3/2025).

Aldi menjelaskan, untuk mendukung kelancaran arus mudik, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Polres di wilayah sekitar untuk mengatur arus lalu lintas. "Jadi kita tempatkan personel di titik-titik kemacetan yang dilengkapi dengan tim khusus untuk mengurai kepadatan, sehingga diharapkan kemacetan parah dapat dihindari," jelasnya.

Selain itu pihaknya juga memastikan sebanyak 1.549 personel gabungan dari TNI, Polri, dan unsur terkait telah disiapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik. “Kami juga menyiapkan 21 pos, terdiri dari satu pos terpadu, dua pos pelayanan, dan 18 pos pengamanan,” kata Aldi.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan kendaraan dan kesehatan sebelum berangkat. “Periksa kesehatan, pastikan rem kendaraan dalam kondisi baik, dan cek komponen lainnya. Selain itu, jangan lupa matikan listrik dan air di rumah sebelum meninggalkan rumah,” pesannya.

Aldi juga mengingatkan agar pemudik tidak memaksakan diri jika merasa lelah atau mengantuk di perjalanan.

(Puteranegara Batubara)

      
