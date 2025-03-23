Advertisement
NEWS

Buka Puasa Bersama KEK MNC Lido City, Ponpes Miftahul Ulum: Terima Kasih, Bisa Perkuat Silaturahmi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |16:50 WIB
Buka Puasa Bersama KEK MNC Lido City, Ponpes Miftahul Ulum: Terima Kasih, Bisa Perkuat Silaturahmi
Buka puasa bersama KEK MNC Lido City (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Ulum menyampaikan terima kasih atas kegiatan buka puasa bersama yang digelar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Sabtu 22 Maret 2025. 

"Saya dari perwakilan Ponpes yang ada di Watesjaya, Cigombong ini mengucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diadakan pada hari ini, terutama untuk kegiatan buka bersama dengan mengundang pada semua pihak baik dari Muspika, ulama tentunya dari pihak pondok pesantren termasuk pondok pesantren kami," kata Pimpinan Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum, Beben Benuri.

Kata dia, kegiatan ini dapat menjalin dan meningkatkan tali silaturahmi antara pengembang dan Ponpes yang berada di sekitar KEK MNC Lido City.

"Ini sangat membantu sekali sehingga ada terjalin silaturahmi dengan baik dari kami dengan pihak MNC dan kami ke depanya dengan ini kami mendapat bantuan dari CSR MNC Lido ini," ungkapnya.

Ke depan, diharapkan keberadaan KEK MNC Lido City terus memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya Ponpes. Tak lupa, ia juga mendoakan pembangunan KEK MNC Lido City terus berkembang dan dilanjutkan agar terus bermanfaat.

"Semoga KEK MNC Lido City ke depan lebih baik lagi lebih maju lagi lebih sukses lagi, Allah gandakan lebih mendapatkan kemaslahatan untuk masyarakat sekitar dan umat di sekitar Kabupaten Bogor ini. Juga ke depan acara ini bisa terus dikembangkan dan dilaksanakan lebih luas lagi agar semua bisa merasakan manfaat dari aktivitas yang dilaksanakan dalam kehidupan sosial dan bantuan yang disalurkan melalui KEK MNC Lido City ini," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
