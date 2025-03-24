Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Massa Tolak UU TNI Bakar Gedung DPRD Malang, Sejumlah Demonstran Hilang!

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |07:39 WIB
Massa Tolak UU TNI Bakar Gedung DPRD Malang, Sejumlah Demonstran Hilang!
Massa Tolak UU TNI Bakar Gedung DPRD Malang, Sejumlah Demonstran Hilang/Okezone
A
A
A

MALANG - Sejumlah demonstran ditangkap aparat keamanan pasca demonstrasi berujung pembakaran Gedung DPRD Kota Malang. Ada enam orang yang diamankan oleh aparat keamanan pasca aksi yang berakhir ricuh.

Koordinator LBH Pos Malang Daniel Siagian mengungkapkan, pihaknya mendampingi beberapa massa demonstran yang diamankan oleh kepolisian di Mapolresta Malang Kota.

Dari keenamnya tiga orang disebut sudah dibebaskan, sedangkan tiga orang lainnya masih dimintai keterangan lebih lanjut, atas dugaan pengerusakan fasilitas umum, ujaran kebencian, dan melawan aparat keamanan.

"Disangkakan dugaan sementara perusakan fasum, ujaran kebencian dan melawan aparat," kata Daniel Siagian, saat dikonfirmasi di Polresta Malang Kota, Minggu malam (23/3/2024).

Sejauh ini proses penyelidikan masih berlangsung dan pihaknya mendampingi para demonstran yang diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Ini kami masih mendampingi proses BAP di Polresta (Malang Kota)," ujar dia.

Selain enam demonstran yang diamankan, enam orang sementara hilang kontak atau belum diketahui kabarnya pasca demonstrasi berakhir ricuh. Para demonstran ini mayoritas didominasi oleh mahasiswa dan alumni SMA yang masuk datanya ke LBH Pos Malang.

"Untuk yang hilang kontak sementara enam orang sampai malam ini. Yang luka-luka lima orang, mayoritas luka-luka akibat pukulan," ucapnya.

Selain itu, ada sebanyak 7 kendaraan sepeda motor dari demonstran tolak UU TNI yang terparkir di parkiran kawasan Bundaran Tugu Malang diamankan petugas kepolisian. Sepeda motor itu dibawa ke Mapolresta Malang Kota untuk proses lebih lanjut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159561//pengajar_hukum_tata_negara_dan_ahli_legislasi_sudirman-Ke8p_large.jpg
Konstitusionalitas UU TNI: Menyelami Internal Morality dalam Aspek Prosedural dan Substantif Pembentukan UU TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/337/3148227//tni-bzVv_large.jpg
Marcella Santoso Buat Konten Negatif RUU TNI, Jenderal Kostrad: Bongkar Jaringan Buzzer yang Terlibat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137605//mk-SM1a_large.jpg
MK Gelar Sidang Pemeriksaan 11 Gugatan UU TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/337/3135173//menhan_bicara_soal_uu_tni_digugat_ke_mk-lWSk_large.jpg
Menhan soal UU TNI Digugar ke MK: Sudah Selesai Itu Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/337/3131581//presiden_prabowo_subianto-R9hK_large.jpg
Presiden Prabowo Sudah Teken UU TNI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/337/3131121//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-gGK5_large.jpg
RUU TNI Belum Diteken Presiden Prabowo, Ini Kata Menkum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement