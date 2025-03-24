Massa Tolak UU TNI Bakar Gedung DPRD Malang, Sejumlah Demonstran Hilang!

MALANG - Sejumlah demonstran ditangkap aparat keamanan pasca demonstrasi berujung pembakaran Gedung DPRD Kota Malang. Ada enam orang yang diamankan oleh aparat keamanan pasca aksi yang berakhir ricuh.

Koordinator LBH Pos Malang Daniel Siagian mengungkapkan, pihaknya mendampingi beberapa massa demonstran yang diamankan oleh kepolisian di Mapolresta Malang Kota.

Dari keenamnya tiga orang disebut sudah dibebaskan, sedangkan tiga orang lainnya masih dimintai keterangan lebih lanjut, atas dugaan pengerusakan fasilitas umum, ujaran kebencian, dan melawan aparat keamanan.

"Disangkakan dugaan sementara perusakan fasum, ujaran kebencian dan melawan aparat," kata Daniel Siagian, saat dikonfirmasi di Polresta Malang Kota, Minggu malam (23/3/2024).

Sejauh ini proses penyelidikan masih berlangsung dan pihaknya mendampingi para demonstran yang diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Ini kami masih mendampingi proses BAP di Polresta (Malang Kota)," ujar dia.

Selain enam demonstran yang diamankan, enam orang sementara hilang kontak atau belum diketahui kabarnya pasca demonstrasi berakhir ricuh. Para demonstran ini mayoritas didominasi oleh mahasiswa dan alumni SMA yang masuk datanya ke LBH Pos Malang.

"Untuk yang hilang kontak sementara enam orang sampai malam ini. Yang luka-luka lima orang, mayoritas luka-luka akibat pukulan," ucapnya.

Selain itu, ada sebanyak 7 kendaraan sepeda motor dari demonstran tolak UU TNI yang terparkir di parkiran kawasan Bundaran Tugu Malang diamankan petugas kepolisian. Sepeda motor itu dibawa ke Mapolresta Malang Kota untuk proses lebih lanjut.