Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Demo Tolak UU TNI di Malang Rusuh Bakar Gedung DPRD, Sejumlah Orang Ditangkap

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |23:08 WIB
Demo Tolak UU TNI di Malang Rusuh Bakar Gedung DPRD, Sejumlah Orang Ditangkap
Situasi di depan Gedung DPRD Malang (Foto: Avirista M/Okezone)
A
A
A

MALANG - Sejumlah demonstran ditangkap usai demonstrasi penolakan pengesahan UU TNI berakhir pembakaran Gedung DPRD Kota Malang. Massa yang demonstrasi sejak Minggu sore (23/3/2025) awalnya berlangsung tertib, sampai kemudian kondisi mulai tak terkendali selepas buka puasa.

Lemparan petasan, batu, hingga bom molotov, mengarah ke Gedung DPRD Kota Malang, di kawasan Bundaran Tugu Malang. Akibatnya, bangunan gedung di sisi timur bangunan utama terbakar. Api juga sempat berkobar di halaman gedung legislatif itu.

Koordinator LBH Pos Malang Daniel Siagian membenarkan ada beberapa massa demonstran yang diamankan oleh aparat keamanan. Selain pengamanan demonstran, ada beberapa demonstran yang terluka akibat bentrokan.

"Memang benar ada yang luka-luka, kemudian juga ada yang ditangkap oleh aparat. Tapi kami belum tahu jumlahnya, sekarang masih diinventarisir," kata Daniel Siagian, dikonfirmasi pada Minggu malam.

Daniel sendiri mengungkapkan, massa gabungan dari aliansi masyarakat sipil memang melakukan aksi kedua kalinya menolak pengesahan UU TNI.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah menyatakan, dugaannya demonstran sudah mempersiapkan sejumlah petasan dan bahan peledak sebelum aksi demonstrasi. Padahal, pihaknya dan 7 fraksi di DPRD Kota Malang sudah bersedia beraudiensi menemui demonstran, yang akan menyalurkan aspirasi mereka.

"Mereka mengumpulkan beberapa petasan, yang tadi dilempar-lempar ke teman-teman penjaga dari TNI Polri itu yang pertama, lalu yang kedua tadi ada titik api memang," ucap Rimzah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/519/3125274/uu_tni-2Fml_large.jpg
Kronologi Demo Tolak UU TNI Rusuh hingga Bakar Gedung DPRD Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/519/3125266/demo-5c4N_large.jpg
Demo Tolak UU TNI Rusuh, Anggota DPRD Malang: Untung Bukan Gedung Utama yang Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/519/3125249/uu_tni-i5UB_large.jpg
Demo Tolak UU TNI di Malang Rusuh, 6 Orang Jadi Korban Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/519/3125233/demo-9Tey_large.jpg
Demo Tolak UU TNI Rusuh, Massa Bakar Gedung DPRD Malang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/337/3121225/tni-nemG_large.jpg
RUU TNI, Pepabri Usul Usia Pensiun Prajurit Ditambah: 58 Tahun Masih Lucu-Lucunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/337/3041755/megawati-jU5E_large.jpg
Megawati Tolak Revisi UU TNI dan Polri : Saya yang Memisahkan, Kok Sekarang Mau Disetarakan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement