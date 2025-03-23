Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Demo Tolak UU TNI Rusuh, Anggota DPRD Malang: Untung Bukan Gedung Utama yang Dibakar

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |23:45 WIB
Demo Tolak UU TNI Rusuh, Anggota DPRD Malang: Untung Bukan Gedung Utama yang Dibakar
Demontrasi tolak UU TNI rusuh di Malang (Foto: Avirista M/Okezone)
A
A
A

MALANG - Dua bangunan pos pengamanan DPRD Kota Malang dirusak dan terbakar oleh demonstran menolak pengesahan Undang-Undang TNI. Massa aksi yang demonstrasi sejak Minggu sore (23/3/2025) pukul 16.00 WIB mulai melakukan orasi.

Awalnya, orasi berjalan tertib, massa aksi yang mayoritas mengenakan pakaian hitam juga membawa beberapa pamflet mengenai tuntutannya. Massa sempat ditemui oleh perwakilan anggota legislatif yang datang jelang petang.

Namun, pertemuan itu berjalan buntu hingga situasi tak terkendali setelah buka puasa atau sekitar pukul 18.15 WIB, Minggu malam. Massa mulai melemparkan beberapa benda dari jalan kawasan Bundaran Tugu Malang ke dalam halaman area gedung legislatif.

Massa juga merangsek masuk dari sisi timur di tengah aksi penjagaan aparat keamanan yang longgar. Massa merusak dua bangunan yang difungsikan pos pengamanan dan tempat penyimpanan barang-barang bekas di sisi timur atau jalan Kahuripan, Kota Malang.

Wakil Ketua DPRD Kota M. Rimzah membenarkan bangunan legislatif Kota Malang jadi sasaran pengerusakan massa demonstran. Tapi ia memastikan yang terbakar bukan bangunan utama gedung, melainkan dua bangunan kecil yang difungsikan sebagai pos pengamanan dan tempat penyimpanan barang-barang bekas di sisi timur gedung utama.

"Tadi memang ada titik api, api itu berupa ban dibakar yang dilemparkan ke dalam gedung, tapi Alhamdulillah-nya bahan yang terbakar itu tidak sampai membakar gedungnya, tapi memang titik api itu berada di dalam Gedung DPRD," ucap Rimzah, pada Minggu malam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/519/3125274/uu_tni-2Fml_large.jpg
Kronologi Demo Tolak UU TNI Rusuh hingga Bakar Gedung DPRD Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/519/3125265/demo_tolak_uu_tni-d9UK_large.jpg
Demo Tolak UU TNI di Malang Rusuh Bakar Gedung DPRD, Sejumlah Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/519/3125249/uu_tni-i5UB_large.jpg
Demo Tolak UU TNI di Malang Rusuh, 6 Orang Jadi Korban Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/519/3125233/demo-9Tey_large.jpg
Demo Tolak UU TNI Rusuh, Massa Bakar Gedung DPRD Malang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/337/3121225/tni-nemG_large.jpg
RUU TNI, Pepabri Usul Usia Pensiun Prajurit Ditambah: 58 Tahun Masih Lucu-Lucunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/337/3041755/megawati-jU5E_large.jpg
Megawati Tolak Revisi UU TNI dan Polri : Saya yang Memisahkan, Kok Sekarang Mau Disetarakan?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement