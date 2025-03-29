Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Adik Febri Diansyah, KPK Dalami Dokumen Konfirmasi Biaya Bantuan Hukum SYL

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 29 Maret 2025 |04:00 WIB
Periksa Adik Febri Diansyah, KPK Dalami Dokumen Konfirmasi Biaya Bantuan Hukum SYL
Ilustrasi KPK. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa adik Febri Diansyah, Fathroni Diansyah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis, 27 Maret 2025. 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan, materi pemeriksaan Fathroni terkait penggeledahan kantor Visi Law Office.

"Didalami terkait beberapa dokumen hasil penggeledahan dari Kantor Visi Law Office, yang di antaranya dokumen konfirmasi biaya bantuan hukum kepada Syahrul Yasin Limpo dkk," kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/3/2025). 

Diberitakan sebelumya, Fathroni mengaku diperiksa penyidik bernama Rossa Purbo Bekti dalam kasus dugaan TPPU eks Menteri Pertanian itu. "Pak Rossa," kata Fathroni di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (27/3/2025) saat ditanya awak media perihal siapa yang memeriksanya. 

Fathroni enggan menjelaskan secara detail perihal materi pemeriksaannya. Ia malah meminta hal tersebut ditanyakan kepada penyidik Lembaga Antirasuah. 

"Silakan tanya ke penyidiknya," ujarnya.

(Puteranegara Batubara)

      
