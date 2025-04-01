Jari Balita Tersangkut di Oven Kue, Evakuasi Sangat Dramatis

JAKARTA - Seorang balita pria berusia tiga tahun ini, jari telunjuk kirinya terjepit atau tersangkut dilobang oven kue, di kawasan Cipinang Elok, Jatinegara, Jakarta Timur. evakuasi pun berlangsung dramatis oleh petugas Rescue Pemadam Kebakaran Jakarta Timur, jari korban berhasil dikeluarkan selama satu jam dan hanya mengalami luka ringan.



Dengan sangat berhati-hati dan menggunakan alat khusus, agar tidak mengalami luka berat, petugas Rescue Pemadam Kebakaran Jakarta Timur, mengeluarkan jari telunjuk kiri, H, balita berusia tiga tahun, yang tersangkut di oven kue.





Petugas harus membujuk korban dan mengalihkan perhatian korban agar tidak fokus ke jarinya saat petugas melakukan evakuasi.



“Meski korban menangis dan sedikit mengalami kesakitan, akhinrya jari korban dapat dikeluarkan dan hanya mengalami memar,” kata petugas pemadam kebakaran.