Jalan Tol Jogja-Solo Mulai Dioperasikan Hari Ini

Jalan Tol Jogja-Solo Mulai Dioperasikan Hari Ini/Ilustrasi Okezone

JAKARTA- Jasa Marga mulai mengoperasikan jalur fungsional ruas jalan tol Jogja-Solo. Pengoperasian ruas jalan tol ini diberlakukan atas diskresi dari pihak kepolisian.

Informasi tersebut dibagikan oleh Jasa Marga dalam akun X resminya. Dari informasi yang disampaikan, pengoperasian jalur fungsional itu akan berlangsung selama satu pekan.

"Mulai Tanggal 01 - 07 April 2025 Pukul 07.00-17.00 WIB Jalur FUNGSIONAL ruas Jalan Tol (Jogja-Solo) Segmen Klaten - Prambanan - Tamanmartani dioperasikan," tulis Jasa Marga, dikutip Selasa (1/4/2025).

Dalam pengoperasian jalur fungsional ruas jalan tol Jogja-Solo ini, Jasa Marga hanya memperbolehkan sejumlah kendaraan yang melintas. Truk hingga bus dilarang melintas jalur tersebut

"Khusus kendaraan kecil golongan l (non-bus/non truk), atas diskresi Kepolisian," demikian isi keterangan tersebut.

(Fahmi Firdaus )