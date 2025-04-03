Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Arus Balik Lebaran, Tol Cipali Diberlakukan One Way Menuju Jakarta Siang Ini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |12:02 WIB
Arus Balik Lebaran, Tol Cipali Diberlakukan One Way Menuju Jakarta Siang Ini
Arus Balik Lebaran, Tol Cipali Diberlakukan One Way Menuju Jakarta Siang Ini
A
A
A

CIREBON -Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) rencananya akan diberlakukan sistem One Way. Pemberlakuan sistem One Way sendiri bakal dilakukan di KM 188 - KM 72 saat arus balik lebaran 2025.

Berdasarkan pantauan Okezone, pada Kamis (3/4/2025), arus lalu lintas di Tol Cipali terpantau masih ramai lancar. Baik dari arah Cirebon menuju Jakarta maupun sebaliknya.

"Kalau arahan dalam SKB, jadwal berlaku untuk KM 414 hingga KM 70. Namun, kalau berbicara khusus tentang ruas Tol Cipali, betul KM 188 - KM 72," ujar Corporate Communications & Sustainability Management Dept Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, Kamis (3/4/2025).

Sementara, terkait pengaturan lalu lintas, Astra Tol Cipali mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 instansi, dimana pada arus balik akan diberlakukan rekayasa lalu lintas One Way pada Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

"Namun, penerapan rekayasa arus lalu lintas dapat bersifat situasional mengikuti diskresi dari kepolisian," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193371//stasiun_pasar_senen-qWwZ_large.jpg
KAI Daop 1 Jakarta Prediksi Puncak Arus Balik Libur Nataru 4 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193356//suasana_di_terminal_kampung_rambutan-2Dit_large.jpg
Arus Balik Nataru, Penumpang Tiba di Terminal Kampung Rambutan Naik 40 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193351//arus_balik_libur_nataru_di_stasiun_pasar_senen-i37f_large.jpg
Arus Balik, Masih Banyak Penumpang Berangkat dari Stasiun Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193336//suasana_di_terminal_kampung_rambutan-TAWM_large.jpg
Jelang Akhir Libur Nataru, Begini Suasana Terminal Kampung Rambutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193313//tol-1Wto_large.jpg
2,3 Juta Kendaraan Arus Balik ke Jabotabek Usai Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193145//arus_balik_libur_nataru_di_stasiun_pasar_senen-l94G_large.jpg
Arus Balik Libur Nataru, KAI Catat 46 Ribu Penumpang Tiba di Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement