Arus Balik Lebaran, Tol Cipali Diberlakukan One Way Menuju Jakarta Siang Ini

CIREBON -Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) rencananya akan diberlakukan sistem One Way. Pemberlakuan sistem One Way sendiri bakal dilakukan di KM 188 - KM 72 saat arus balik lebaran 2025.

Berdasarkan pantauan Okezone, pada Kamis (3/4/2025), arus lalu lintas di Tol Cipali terpantau masih ramai lancar. Baik dari arah Cirebon menuju Jakarta maupun sebaliknya.

"Kalau arahan dalam SKB, jadwal berlaku untuk KM 414 hingga KM 70. Namun, kalau berbicara khusus tentang ruas Tol Cipali, betul KM 188 - KM 72," ujar Corporate Communications & Sustainability Management Dept Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, Kamis (3/4/2025).

Sementara, terkait pengaturan lalu lintas, Astra Tol Cipali mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 instansi, dimana pada arus balik akan diberlakukan rekayasa lalu lintas One Way pada Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

"Namun, penerapan rekayasa arus lalu lintas dapat bersifat situasional mengikuti diskresi dari kepolisian," tutupnya.

