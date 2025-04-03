Kemacetan Parah di Sekitar Pantai Pangandaran, Pintu Masuk Wisata Sempat Ditutup

PANGANDARAN - Membludaknya jumlah wisatawan yang berlibur ke Pantai Pangandaran, Jawa Barat, pada hari ketiga libur lebaran, menyebabkan puluhan ribu kendaraan dari jalur arteri menuju objek wisata dan di dalam kawasan objek wisata Pantai Pangandaran mengalami kemacetan parah. Petugas pun mengambil langkah menutup sementara pintu masuk ke objek wisata pantai dan mengalihkan jalur masuk.

Sejak pagi, penumpukan kendaraan terjadi di pintu masuk dan jalur arteri menuju pantai. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang, dan kepadatan arus kendaraan yang keluar pada waktu yang bersamaan, tepat saat waktu check-out atau jam keluar wisatawan dari objek wisata.

Kemacetan parah terjadi di pintu masuk dan di dalam kawasan Pantai Pangandaran akibat pertemuan dua arus kendaraan yaitu arus wisatawan yang keluar dan yang datang. Situasi ini memaksa pihak kepolisian Polres Pangandaran untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas. Sebelumnya, petugas telah menutup dua pintu masuk utama ke kawasan objek wisata pantai.

"Perjalanan dari hotel ke hotel lainnya memakan waktu yang cukup lama. Seharusnya jalur lalu lintasnya dibenahi agar wisatawan merasa nyaman, kalau kondisi seperti ini kita tidak bisa memprediksi jam berapa akan sampai di hotel," kata wisatawan asal Ciamis, Herdi, Kamis (3/4/2025).

"Kemacetan untuk sampai ke Pantai Pangandaran diperkirakan bisa mencapai tiga jam, padahal biasanya hanya 15 menit. Karena sudah terlanjur berangkat, jadi kita teruskan saja," sambungnya.

Sementara itu, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami menyatakan, sempat terjadi penumpukan kendaraan di kawasan Pantai Pangandaran sehingga dilakukan pengalihan jalur dan penutupan pintu masuk sementara.

"Alhamdulillah, sekarang sudah kembali normal. Memang sempat terjadi kepadatan karena banyaknya kendaraan yang masuk bersamaan dengan waktu check-out, sehingga menyebabkan kemacetan. dua pintu masuk sempat ditutup sementara dan di alihkan ke jalur pintu cikembulan, karena ada banyak alternatif jalur wisata. Saat ini, situasi sudah mulai landai dan pintu masuk utama telah dibuka kembali," ujar Citra di Pantai Pangandaran.