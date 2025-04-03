Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kemacetan Parah di Sekitar Pantai Pangandaran, Pintu Masuk Wisata Sempat Ditutup

Irfan Ramdiansyah , Jurnalis-Kamis, 03 April 2025 |17:47 WIB
Kemacetan Parah di Sekitar Pantai Pangandaran, Pintu Masuk Wisata Sempat Ditutup
Macet parah di pantai pangandaran (foto: Okezone)
A
A
A

PANGANDARAN - Membludaknya jumlah wisatawan yang berlibur ke Pantai Pangandaran, Jawa Barat, pada hari ketiga libur lebaran, menyebabkan puluhan ribu kendaraan dari jalur arteri menuju objek wisata dan di dalam kawasan objek wisata Pantai Pangandaran mengalami kemacetan parah. Petugas pun mengambil langkah menutup sementara pintu masuk ke objek wisata pantai dan mengalihkan jalur masuk.

Sejak pagi, penumpukan kendaraan terjadi di pintu masuk dan jalur arteri menuju pantai. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang, dan kepadatan arus kendaraan yang keluar pada waktu yang bersamaan, tepat saat waktu check-out atau jam keluar wisatawan dari objek wisata.

Kemacetan parah terjadi di pintu masuk dan di dalam kawasan Pantai Pangandaran akibat pertemuan dua arus kendaraan yaitu arus wisatawan yang keluar dan yang datang. Situasi ini memaksa pihak kepolisian Polres Pangandaran untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas. Sebelumnya, petugas telah menutup dua pintu masuk utama ke kawasan objek wisata pantai. 

"Perjalanan dari hotel ke hotel lainnya memakan waktu yang cukup lama. Seharusnya jalur lalu lintasnya dibenahi agar wisatawan merasa nyaman, kalau kondisi seperti ini kita tidak bisa memprediksi jam berapa akan sampai di hotel," kata wisatawan asal Ciamis, Herdi, Kamis (3/4/2025).

"Kemacetan untuk sampai ke Pantai Pangandaran diperkirakan bisa mencapai tiga jam, padahal biasanya hanya 15 menit. Karena sudah terlanjur berangkat, jadi kita teruskan saja," sambungnya.

Sementara itu, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami menyatakan, sempat terjadi penumpukan kendaraan di kawasan Pantai Pangandaran sehingga dilakukan pengalihan jalur dan penutupan pintu masuk sementara.

"Alhamdulillah, sekarang sudah kembali normal. Memang sempat terjadi kepadatan karena banyaknya kendaraan yang masuk bersamaan dengan waktu check-out, sehingga menyebabkan kemacetan. dua pintu masuk sempat ditutup sementara dan di alihkan ke jalur pintu cikembulan, karena ada banyak alternatif jalur wisata. Saat ini, situasi sudah mulai landai dan pintu masuk utama telah dibuka kembali," ujar Citra di Pantai Pangandaran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/408/3159806//raline_shah_di_danau_kaolin-tOyB_large.JPG
Pesona Danau Kaolin, Tempat Presiden Jomblo Raline Shah Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151713//turis-emFw_large.jpg
Kunjungan Turis Asing ke Indonesia Tembus 5,63 Juta, Melesat 7,44 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/406/3151202//moms_merapat_kemenpar_ajak_anak_anak_peduli_lingkungan_di_libur_sekolah-5Sfx_large.jpeg
Moms Merapat, Kemenpar Ajak Anak-anak Peduli Lingkungan di Libur Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3149056//kapal-bs6Y_large.jpg
RI Punya Geopark Dunia dari Barat Nusantara, Konektivitas Nasional Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/549/3147449//kevin_diks_beli_bensin_eceran-2CK9_large.JPG
Pemain Timnas Kevin Diks Liburan ke Lombok, Motoran hingga Isi Bensin Eceran Bareng Warlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/408/3142932//jembatan_lahor_di_malang_jadi_destinasi_wisata_baru-tLPX_large.JPG
Keindahan Pemandangan Jembatan Lahor, Warisan Lintasan Kereta Malang - Blitar Era Hindia Belanda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement