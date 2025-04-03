Dua Wisatawan Asal Karawang Alami Hipotermia di Kawah Putih Ciwidey

BANDUNG - Dua wisatawan asal Karawang mengalami hipotermia saat berwisata ke Gunung Patuha, Kawah Putih, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Rabu 2 April 2025.

Keduanya, Ahmad (17) dan Sri (19), mengalami gejala kedinginan ekstrem hingga salah satu di antaranya sempat tidak bisa berkomunikasi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama, membenarkan kejadian tersebut.

“Dua wisatawan mengalami hipotermia di kawasan Kawah Putih. Penanganan darurat langsung dilakukan oleh tim BPBD bersama pengelola wisata,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (3/4/2025).

Uka menjelaskan, sebagai langkah awal, tim gabungan memberikan bantuan berupa kayu putih, selimut, serta membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh korban.