INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Terekam Video Amatir, Lansia Tewas Dililit Ular Piton dan Hampir Ditelan saat Ditemukan

Andhy Eba , Jurnalis-Sabtu, 12 April 2025 |17:43 WIB
Lansia tewas dililit ular
Lansia tewas dililit ular
A
A
A

BUTON - Seorang nenek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), tewas dililit ular piton berukuran tujuh meter, saat berada di kebun miliknya. Korban juga nyaris ditelan oleh ular piton tersebut.

Video amatir merekam detik-detik warga menemukan seorang nenek di semak-semak, tengah dililit oleh ular piton sepanjang tujuh meter di kebun miliknya, di Dusun Labale, Desa Winning, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton.

Dalam video amatir tersebut, terdengar suara kepanikan warga, hingga suara tangis histeris anak korban saat ular piton sepanjang tujuh meter tersebut tengah melilit korban.

Korban diketahui bernama Wa Siti (58). Awalnya keluarga khawatir kerena hingga malam hari belum juga pulang dari kebun padi ladang miliknya, yang jaraknya dua kilo dari rumahnya, Rabu 9 April malam.

"Biasanya korban jam empat sore sudah berada di rumah, namun, hingga malam gelap, korban belum juga tiba di rumah," kata anaknya La Faru.

La Faru kemudian ke kebun untuk mencari ibunya. Setiba di kebun, anak korban hanya mendapati keranjang yang biasa digunakan ibunya ke kebun.

Merasa janggal, anak korban lalu memanggil keluarganya, dan setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan tewas tergelatak di semak-semak di semak-semak kebun. Bahkan saat ditemukan, kepala korban sudah nyaris masuk dalam mulut ular tersebut.

Telusuri berita news lainnya
