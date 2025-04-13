Pria 37 Tahun Tewas di Tenda Pelaminan

LIMAPULUH KOTA - Gusatrino (37) tewas diatas tenda pelaminan Jorong Sialang, Nagari Situjuah Tungkar, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat pada pukul 16.00 WIB, pada Sabtu (12/4/2025).

Berdasarkan data yang diterima dari Kantor SAR Padang peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, kejadian itu dilaporkan warga setempat, Delfitra, kepada pihak Pos SAR 50 Kota pada pukul 16.44 WIB.

Setelah menerima informasi tersebut, tim rescue dari Pos SAR 50 Kota segera bergerak menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 15 kilometer dari pos, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 45 menit.

"Tim diturunkan enam orang dan tiba di lokasi pada pukul 17.15 WIB dan langsung melakukan koordinasi dengan unsur SAR lainnya, termasuk pihak damkar, BPBD, perangkat nagari, dan masyarakat sekitar," kata Abdul Malik, Kepala Kantor SAR Padang.

Pada pukul 17.40 WIB, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke Puskesmas Situjuah.

Setelah evakuasi selesai, seluruh unsur SAR melaksanakan dibriefing di lokasi dan mengusulkan penutupan operasi SAR pada pukul 17.55 WIB



(Khafid Mardiyansyah)