Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pria 37 Tahun Tewas di Tenda Pelaminan

Rus Akbar , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |03:02 WIB
Pria 37 Tahun Tewas di Tenda Pelaminan
Ilustrasi
A
A
A

LIMAPULUH KOTA - Gusatrino (37) tewas diatas tenda pelaminan Jorong Sialang, Nagari Situjuah Tungkar, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat pada pukul 16.00 WIB, pada Sabtu (12/4/2025). 

Berdasarkan data yang diterima dari Kantor SAR Padang peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, kejadian itu dilaporkan warga setempat, Delfitra, kepada pihak Pos SAR 50 Kota pada pukul 16.44 WIB.

Setelah menerima informasi tersebut, tim rescue dari Pos SAR 50 Kota segera bergerak menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 15 kilometer dari pos, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 45 menit.

"Tim diturunkan enam orang dan tiba di lokasi pada pukul 17.15 WIB dan langsung melakukan koordinasi dengan unsur SAR lainnya, termasuk pihak damkar, BPBD, perangkat nagari, dan masyarakat sekitar," kata Abdul Malik, Kepala Kantor SAR Padang. 

Pada pukul 17.40 WIB, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke Puskesmas Situjuah. 
Setelah evakuasi selesai, seluruh unsur SAR melaksanakan dibriefing di lokasi dan mengusulkan penutupan operasi SAR pada pukul 17.55 WIB
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177031//mayat-1QA4_large.jpeg
Terapis Tewas, Polisi Dalami ABG Lain Dipekerjakan di Spa Pejaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176874//mayat-Cdzs_large.jpg
Heboh! Mayat Pria Ditemukan di Toilet ITC Fatmawati, Mulutnya Keluar Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176148//petir-gnNX_large.jpg
3 Siswa Tersambar Petir saat Kegiatan Pramuka, 1 Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176118//mayat-QOlI_large.jpg
Geger, Mayat Wanita Ditemukan di Anak Kali Ciliwung Ancol Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108//mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement