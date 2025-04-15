Gubernur Khofifah Indar Parawansa Temui Jokowi di Solo, Minta Masukan soal Perang Dagang

SOLO – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa datang ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Selasa (15/4/2025). Selain bersilaturahmi Lebaran, keduanya juga membahas sejumlah hal, di antaranya mengenai dampak perang dagang antara China dan Amerika serikat.

“Kami silaturahmi halalbihalal, kebetulan kami diterima hari ini,” kata Khofifah Indar Parawansa usai bertemu Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

Dikatakannya, pembicaraan dengan Presiden RI ke-7 ini sangat cair. Salah satunya dampak ekonomi akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Sebab perang tarif yang terjadi berdampak secara global di seluruh dunia.

“Kami di Jawa Timur melakukan berbagai langkah antisipasi. Saya matur (menyampaikan) secara personal melakukan komunikasi dengan owner (pemilik) perusahaan perusahaan besar,” katanya.

Pihaknya juga mengundang Apindo, terutama yang memiliki karyawan di atas 4.000 agar jangan sampai ada PHK. Jika ada pengurangan produksi, maka yang dilakukan adalah pengurangan jam kerja atau maksimal pengurangan hari kerja.

Hal-hal seperti itu, lanjutnya, jangan sampai menimbulkan keresahan, kekhawatiran dan kegusaran. Diakuinya, Jokowi memberikan masukan-masukan terkait persoalan itu. Namun Kofifah enggan menjelaskan lebih jauh.



(Angkasa Yudhistira)