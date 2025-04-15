Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gubernur Khofifah Indar Parawansa Temui Jokowi di Solo, Minta Masukan soal Perang Dagang

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |14:37 WIB
Gubernur Khofifah Indar Parawansa Temui Jokowi di Solo, Minta Masukan soal Perang Dagang
Gubernur Khofifah Indar Parawansa Temui Jokowi di Solo (Foto : Okezone)
A
A
A

SOLO – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa datang ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Selasa (15/4/2025). Selain bersilaturahmi Lebaran, keduanya juga membahas sejumlah hal, di antaranya mengenai dampak perang dagang antara China dan Amerika serikat.

“Kami silaturahmi halalbihalal, kebetulan kami diterima hari ini,” kata Khofifah Indar Parawansa usai bertemu Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

Dikatakannya, pembicaraan dengan Presiden RI ke-7 ini sangat cair. Salah satunya dampak ekonomi akibat perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Sebab perang tarif yang terjadi berdampak secara global di seluruh dunia.

“Kami di Jawa Timur melakukan berbagai langkah antisipasi. Saya matur (menyampaikan) secara personal melakukan komunikasi dengan owner (pemilik) perusahaan perusahaan besar,” katanya.

Pihaknya juga mengundang Apindo, terutama yang memiliki karyawan di atas 4.000 agar jangan sampai ada PHK. Jika ada pengurangan produksi, maka yang dilakukan adalah pengurangan jam kerja atau maksimal pengurangan hari kerja.

Hal-hal seperti itu, lanjutnya, jangan sampai menimbulkan keresahan, kekhawatiran dan kegusaran. Diakuinya, Jokowi memberikan masukan-masukan terkait persoalan itu. Namun Kofifah enggan menjelaskan lebih jauh. 
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/278/3177534//as_china-Jq21_large.jpg
Wall Street Menguat di Tengah Meredanya Ketegangan Perang Dagang AS–China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177371//jokowi_hadiri_dies_natalis_kehutanan_ugm-k6SE_large.jpg
Alumni Pulang Kampus: Jokowi Hadiri Dies Natalis Kehutanan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176456//pegiat_media_sosial_tifauzia_tyassuma_atau_dr_tifa-57fh_large.jpg
Dr. Tifa Temukan Keanehan di Salinan Ijazah Jokowi: Tanda Tangan dan NIM Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/1/3176524//pemprov_jatim_hari_jadi-NUz1_large.jpg
Delapan Dekade Jatim, Khofifah: Bukti Ketangguhan, Sinergi, dan Pertumbuhan Berkelanjutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176057//perang_dagang-ptDC_large.jpg
6 Fakta Trump Serang China, Tensi Perang Dagang Memanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3176019//boeing-VBdq_large.jpg
Selain Tarif 100%, Trump Serang China Lewat Pembatasan Ekspor Suku Cadang Boeing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement