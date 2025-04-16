Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Boneka, Pria Ini Tewas Tenggelam di Bendungan Cikoncang 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |19:01 WIB
Gegara Boneka, Pria Ini Tewas Tenggelam di Bendungan Cikoncang 
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

LEBAK - Saih (45) dilaporkan tewas di Bendungan Cikoncang, Desa Katapang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (16/4/2025). Ia meregang nyawa saat akan membantu salah seorang wisatawan.

Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Lebak Febby Rizki Pratama membenarkan peristiwa tersebut. "Kejadiannya sekitar jam sebelas siang, korban tenggelam di bendungan tersebut hingga meninggal dunia," kata Febby saat dihubungi.

Febby menuturkan, dari keterangan saksi, Saih tenggelam saat akan mengambil sebuah boneka milik pengunjung yang tercebur ke bendungan yang telah menjadi salah satu tempat wisata masyarakat.

"Diduga tidak bisa berenang sehingga menyebabkan korban tenggelam. Pihak kepolisian dan pemerintah desa setempat melakukan pencarian, lalu sekitar jam setengah satu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," tutur Febby.

Warga setempat, Syahrosi mengatakan, setelah dievakuasi, jasad Saih kemudian dibawa ke Puskesmas Parungsari Wanasalam sebelum diantarkan ke pihak keluarga.

"Sudah kontak dengan pihak keluarganya, nanti insya Allah oleh pemerintah desa akan diantarkan jenazahnya," katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat tenggelam Hanyut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement