Gegara Boneka, Pria Ini Tewas Tenggelam di Bendungan Cikoncang

LEBAK - Saih (45) dilaporkan tewas di Bendungan Cikoncang, Desa Katapang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (16/4/2025). Ia meregang nyawa saat akan membantu salah seorang wisatawan.

Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Lebak Febby Rizki Pratama membenarkan peristiwa tersebut. "Kejadiannya sekitar jam sebelas siang, korban tenggelam di bendungan tersebut hingga meninggal dunia," kata Febby saat dihubungi.

Febby menuturkan, dari keterangan saksi, Saih tenggelam saat akan mengambil sebuah boneka milik pengunjung yang tercebur ke bendungan yang telah menjadi salah satu tempat wisata masyarakat.

"Diduga tidak bisa berenang sehingga menyebabkan korban tenggelam. Pihak kepolisian dan pemerintah desa setempat melakukan pencarian, lalu sekitar jam setengah satu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," tutur Febby.

Warga setempat, Syahrosi mengatakan, setelah dievakuasi, jasad Saih kemudian dibawa ke Puskesmas Parungsari Wanasalam sebelum diantarkan ke pihak keluarga.

"Sudah kontak dengan pihak keluarganya, nanti insya Allah oleh pemerintah desa akan diantarkan jenazahnya," katanya.



(Arief Setyadi )