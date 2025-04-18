Cerita Pisau Komando Raksasa yang Tertancap di Gunung Manik

PISAU Komando Kopassus setinggi delapan meter tertancap di Gunung Manik, Desa Citatah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Keberadaannya kerap disangkutpautkan dengan hal berbau mistis.

Apalagi, Gunung Manik banyak menyimpan misteri, dan cerita misteri tersebut turun temurun di masyarakat sekitar. Bahkan, keberadaan pisau raksasa di atasnya kerap dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis.

Selain itu, ada segelintir orang yang mengaitkan pisau komando itu dengan peristiwa bencana Tsunami Aceh pada 2004. Dan disebutkan, pada malam hari sangkur tersebut akan terlihat menyala.

Dilansir beragam sumber, pisau komando tersebut ternyata sebuah monumen yang dibuat oleh kesatuan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus.