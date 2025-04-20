Dramatis! Evakuasi Balita Terkunci Dalam Mobil di Cipayung

JAKARTA - Balita berusia tiga tahun terkunci di dalam mobil di Cipayung, Jakarta Timur, pada Sabtu sore (19/4/2025). Evakuasi balita yang terkunci selama 30 menit itu pun berlangsung dramatis.

Kejadian ini langsung mengundang perhatian warga sekitar dan mengharuskan tim pemadam kebakaran turun tangan melakukan evakuasi.

Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur segera tiba di lokasi setelah menerima laporan dari pihak keluarga. Mereka langsung melakukan upaya penyelamatan dengan menggunakan sejumlah peralatan khusus seperti penggiat dan mistar besi.

Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar. Balita tersebut berhasil dikeluarkan dalam keadaan selamat dan langsung disambut hangat oleh orang tua dan keluarganya.

Diketahui, insiden ini terjadi setelah sang ayah meninggalkan mobil sejenak untuk mengambil barang, tanpa menyadari anaknya terkunci di dalam.

“Kami berterima kasih kepada Damkar Cipayung, Jakarta Timur yang telah melakukan tindakan evakuasi terhadap anak saya yang terkunci di dalam mobil selama kurang lebih 30 menit,” ujar Rida, pelapor sekaligus tante dari korban.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para orang tua agar selalu waspada dan tidak meninggalkan anak kecil sendirian di dalam kendaraan, meskipun hanya dalam waktu singkat.



(Angkasa Yudhistira)