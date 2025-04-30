Bejat! Pria Ini Cabuli Anak di Bawah Umur Usai Nikahi Ibunya

WONOGIRI - Ayah sambung di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, tega memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur. Mirisnya, N (54) melampiaskan hawa nafsunya di rumahnya sendiri.

Kapolres Wonogiri, AKBP Jarot Sungkowo mengatakan, aksi bejat pelaku dilakukan sejak Februari 2023 hingga Juli 2024. Bahkan, perbuatan tersebut mulai dilakukan sebulan setelah pelaku menikahi ibu korban.

"Pelaku adalah bapak sambung korban atau ayah tiri. Pelaku melakukan perbuatannya sejak tahun 2023, satu bulan setelah pelaku dengan ibu kandung menikah," kata Jarot saat konferensi pers di Mapolres Wonogiri, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, pelaku kerap melakukan pengancaman kepada korban jika tidak mau menuruti hawa nafsunya.

"Modusnya pelaku mengancam korban, apabila tidak mau menuruti kemauannya akan diusir dari rumah," terangnya.

Jarot menjelaskan, semula, pelaku melakukan pencabulan terhadap korban berinisial A. Namun di kemudian hari, pelaku justru memperkosa korban.

"Pelaku melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap kurban lebih lima kali. Pertama pelaku melakukan pencabulan, selebihnya pelaku melakukan tindakan persetubuhan," jelasnya.