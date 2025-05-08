Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dedi Mulyadi: Tak Ada Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Bansos

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |18:19 WIB
Dedi Mulyadi: Tak Ada Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Bansos
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut bahwa dirinya tak mengeluarkan kebijakan pria wajib vasektomi. Apalagi, sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (Bansos). 

"Tidak ada kebijakan vasektomi," kata Dedi di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Sekadar informasi, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria yang dilakukan dengan memotong atau menyumbat saluran sperma (vas deferens) sehingga sperma tidak dapat mencapai air mani saat ejakulasi.

Dia meluruskan, penerimaan bansos yang memiliki banyak anak untuk selanjutnya disarankan melakukan program Keluarga Berencana (KB). 

"Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah pada penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana," katanya.

Vasektomi, ia tegaskan bukan satu-satunya alat KB yang bisa digunakan pria. Kata dia, pria juga bisa menggunakan pengaman atau alat kontrasepsi sebagai bagian program KB.

"Berkeluarga berencana itu kalau bisa melakukan laki-laki. Dan tidak vasektomi saja kan ada yang lain, ada pengaman," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178549/dedi_mulyadi-2YAg_large.jpg
Blak-blakkan, Ini Kata Dedi Mulyadi soal Tudingan Dana Rp4,1 T Mengendap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/525/3161166/dedi_mulyadi-bYPT_large.jpg
Digugat soal Rombel, Dedi Mulyadi: Saya Sangat Berbahagia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157289/viral-W3jN_large.jpg
Tragedi Berdarah Pesta Rakyat Garut, Polda Jabar Klarifikasi soal Keberadaan Dedi Mulyadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/525/3157188/viral-k9Lq_large.jpg
Saksi Korban Tragedi Pesta Pernikahan Lihat Kehadirannya, Dedi Mulyadi: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157105/dedi_mulyadi-STvi_large.jpg
Tragedi Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, DPR: Usut Secara Transparan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/338/3156902/pemerintah-zTi5_large.jpg
Duh! Aturan Dedi Mulyadi Masuk Sekolah Jam 06.30 WIB Dibatalkan Wali Kota Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement