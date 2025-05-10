Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral, Bupati Mentawai Mengamuk di Kapal Pesiar Berisi Turis Asing

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |16:09 WIB
Viral, Bupati Mentawai Mengamuk di Kapal Pesiar Berisi Turis Asing
Viral, Bupati Mentawai mengamuk di Kapal Pesiar berisi turis asing (Foto: Ist/Rus Akbar)
A
A
A

PADANG - Viral video Bupati Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa mengamuk di kapal berinisial ‘D’ saat pihak kapal tidak mau memperlihatkan dokumen kapal. Peristiwa tersebut sekira terjadi pada Kamis 8 Mei 2025, namun video itu diunggah di akun Facebook RWS pada Jumat 9 Mei 2025.

Video berdurasi 65 detik tersebut menjadi viral dan tersebar di media sosial lainnya, sementara sampai pukul 15.15 WIB hari ini, Sabtu (10/5/2025) di akun RWS tersebut sudah mendapat emoji sebanyak 2.400, 140 ribu tayang dan 664 komentar.

Dalam penjelasan video tersebut memberikan keterangan, “Ketemu kapal dari Padang bawa turis yang belum bayar surf tax dan pajak serta surat-surat tidak lengkap dan mereka menikmati ombak Mentawai tanpa membayar sepeser pun. Apa tidak naik darah bupati,”

Pada video terdengar, Rinto meminta petugas kapal memberikan paspor tamu turis asing yang diangkut oleh kapal tersebut. Namun, diduga permintaan tersebut tidak diindahkan.

“Kamu saya perintahkan mengambil paspor. Ini sudah batas kesabaran saya. Sekarang..sekarang!!!.” “Sekarang, kasih paspor mereka (turis asing). Mutar-mutar aja dari tadi, saya pula yang Anda suruh menunggu,” kata Rinto dalam video tersebut.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183336/viral-ma6g_large.jpg
Kronologi Lengkap Gaby Siswi SMA Strada yang Hilang Kini Ditemukan di Cikini Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183312/viral-sRAy_large.jpg
Siswi SMA Strada yang Hilang Sepekan Ternyata Sempat Berada di Hotel Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement