Viral, Bupati Mentawai Mengamuk di Kapal Pesiar Berisi Turis Asing

PADANG - Viral video Bupati Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa mengamuk di kapal berinisial ‘D’ saat pihak kapal tidak mau memperlihatkan dokumen kapal. Peristiwa tersebut sekira terjadi pada Kamis 8 Mei 2025, namun video itu diunggah di akun Facebook RWS pada Jumat 9 Mei 2025.

Video berdurasi 65 detik tersebut menjadi viral dan tersebar di media sosial lainnya, sementara sampai pukul 15.15 WIB hari ini, Sabtu (10/5/2025) di akun RWS tersebut sudah mendapat emoji sebanyak 2.400, 140 ribu tayang dan 664 komentar.

Dalam penjelasan video tersebut memberikan keterangan, “Ketemu kapal dari Padang bawa turis yang belum bayar surf tax dan pajak serta surat-surat tidak lengkap dan mereka menikmati ombak Mentawai tanpa membayar sepeser pun. Apa tidak naik darah bupati,”

Pada video terdengar, Rinto meminta petugas kapal memberikan paspor tamu turis asing yang diangkut oleh kapal tersebut. Namun, diduga permintaan tersebut tidak diindahkan.

“Kamu saya perintahkan mengambil paspor. Ini sudah batas kesabaran saya. Sekarang..sekarang!!!.” “Sekarang, kasih paspor mereka (turis asing). Mutar-mutar aja dari tadi, saya pula yang Anda suruh menunggu,” kata Rinto dalam video tersebut.