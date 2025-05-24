Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Viral! Jembatan Cijeruk Patah Bikin Panik Pengendara, 9 Motor Terendam

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |00:44 WIB
Viral! Jembatan Cijeruk Patah Bikin Panik Pengendara, 9 Motor Terendam
Viral! Jembatan Cijeruk Patah Bikin Panik Pengendara, 9 Motor Terendam (Foto : Okezone)
BANDUNG - Jembatan apung Cijeruk yang menghubungkan Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, patah akibat dihantam derasnya aliran Sungai Citarum dan tak kuat menahan beban kendaraan pada Jumat (23/5/2025) malam. Insiden ini sempat terekam video dan viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 19.25 WIB, tak lama setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Jembatan selebar 3 meter dan panjang 20 meter itu tampak miring dan patah di bagian tengah akibat penyangga drum bekas yang rusak terbawa arus sungai.

Dalam video yang beredar dan menjadi viral di media sosial, terlihat belasan pengendara sepeda motor panik saat jembatan mulai goyah. Beberapa di antaranya berlarian menyelamatkan diri, sementara sejumlah motor ikut tercebur ke sungai.

Pantauan di lokasi, kerusakan terjadi karena drum bekas yang menjadi pondasi penyangga utama jembatan terlepas dan terseret arus. Jembatan yang seluruh konstruksinya berbahan kayu itu kemudian kehilangan keseimbangan dan terbalik ke satu sisi.

“Saat kejadian memang sedang padat oleh pengendara roda dua. Banyak yang nyebrang jadi gak kuat nahan beban,” ujar Deden Hermawan (58), warga sekitar yang menyaksikan langsung kejadian tersebut saat ditemui di lokasi.

Menurut Deden, pengendara biasanya menyeberang secara bergantian antara arah Kampung Cijeruk (Baleendah) dan Kampung Mekarsari (Bojongsoang).

 

Halaman:
1 2
      
