Banjir dan Longsor Landa Lembang, Satu Orang Hilang

BANDUNG - Hujan deras yang mengguyur kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bandung, Jawa Barat, pada Jumat 23 Mei 2025, memicu bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah.

Satu warga dilaporkan hilang akibat terseret arus deras, sementara puluhan kendaraan rusak dan permukiman warga terendam banjir.

Banjir bandang pertama kali terjadi di Jalan Panorama sekitar pukul 13.00 WIB, merendam kendaraan roda dua dan empat. Air mengalir deras hingga ke Jalan Raya Maribaya, membawa material lumpur dan sampah dari kawasan pasar. Genangan air dilaporkan mencapai setinggi pinggang orang dewasa.

“Arusnya deras sekali. Tadi satu motor sempat terseret beberapa meter sebelum ditahan warga,” kata Asep, salah satu saksi mata di Kampung Pangragajian.

Tak hanya banjir, hujan ekstrem juga memicu longsor di empat desa yakni di Jayagiri, Kayuambon, Mekarwangi, dan Cikahuripan. Material longsoran menutup akses jalan dan mengancam rumah warga di wilayah rawan tebing.