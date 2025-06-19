Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ambulans Tabrak 2 Motor di Cirebon, 1 Pengemudi Ojol Tewas Mengenaskan

Muslimin , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |11:42 WIB
Ambulans Tabrak 2 Motor di Cirebon, 1 Pengemudi Ojol Tewas Mengenaskan
Kecelakaan Ambulans yang tewaskan pengemudi ojol (foto: Okezone/Muslimin)
A
A
A

CIREBON - Kecelakaan maut terjadi di ruas Jalan Raya Sudirman, tepatnya di jalur penghubung antara Penggung dan Ciperna, Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (19/6/2025). 

Sebuah ambulans menabrak dua sepeda motor sekaligus hingga menyebabkan satu pengemudi ojek online (ojol) tewas di lokasi dan dua korban lainnya, pasangan suami istri, mengalami luka serius.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Cirebon Kota, Ipda Rian Marfiliyanto, membenarkan kejadian tragis tersebut. Menurutnya, kecelakaan terjadi sekitar pukul 06.45 WIB dan melibatkan ambulans siaga milik Pemerintah Desa Kamarang.

"Ambulans dengan dua unit sepeda motor, satu korban meninggal dunia di tempat dan dua lainnya mengalami luka-luka," ujar Ipda Rian saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.

Dijelaskan Rian, ambulans tersebut menabrak dua sepeda motor yang salah satunya dikendarai pengemudi ojol dan satu lagi ditumpangi pasangan suami istri. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

“Korban ada tiga orang. Satu meninggal dunia, dua lainnya luka-luka. Kondisi salah satu korban cukup parah, rahangnya dilaporkan mengalami keretakan,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
