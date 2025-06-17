Maling Motor Kecelakaan, Pura-pura Pingsan saat Dikerumuni Massa

MURATARA - Pelaku pencurian motor (curanmor) di Kecamatan Singkut, Jambi mengalami kecelakaan tunggal di arah Simpang Nibung, Musi Rawas Utara (Muratara). Gara-gara takut dihajar massa, pelaku pura-pura pingsan.

Dari informasi yang dihimpun, pelaku sebelumnya mencuri motor jenis Honda BeAT bernopol BH 2280 OZ milik pegawai minimarket di Kecamatan Singkut, Jambi. Pelaku yang sudah berhasil membobol motor tersebut pun langsung dikejar warga sehingga ia lari ke arah Simpang Nibung, Muratara.

Saat sampai di lokasi kejadian, pelaku mengalami kecelakaan tunggal akibat mencoba menghindari lubang sehingga ia pun terpental dari motor tersebut. Karena massa sudah berkerumun, pelaku pun pura-pura pingsan lantaran takut dihajar massa.

Peristiwa itu sempat jadi tontonan warga sekitar dan videonya sempat viral di media sosial sebelum akhirnya pihak kepolisian mengamankan pelaku tersebut.

Kanit Reskrim Polsek Rawas Ulu Ipda Beni membenarkan adanya peristiwa pencurian motor yang terjadi pada Senin 16 Juni 2025, sekira pukul 14.00 WIB.

"Ya benar, tadi ada pelaku pencurian motor yang mengalami kecelakaan. Tapi TPK pencuriannya bukan diwilayah hukum kita, melainkan di Singkut," katanya, Selasa (17/6/2025).