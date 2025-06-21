Debat Panas di PBB, Israel Tak Akan Berhenti Serang Iran

NEW YORK - Perdebatan panas terjadi saat pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), Jumat (20/6/2025). Perdebatan itu terkait perang antara Israel dan Iran.

1. Debat Iran-Israel di PBB

Iran mengatakan akan terus membela diri terhadap Israel selama sesi Dewan Keamanan PBB. Sementara duta besar Israel untuk PBB bersumpah negaranya tidak akan menghentikan serangannya sampai ancaman nuklir Iran dibongkar.

"Kami tidak akan berhenti," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon, melansir Reuters, Sabtu (21/6/2025).

"Tidak sampai ancaman nuklir Iran dibongkar, tidak sampai mesin perangnya dilucuti, tidak sampai rakyat kami dan rakyat Anda aman."

Di sisi lain, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan.

"Israel tampaknya menyatakan akan melanjutkan serangan ini selama diperlukan. Kami khawatir dengan laporan yang kredibel bahwa Amerika Serikat... mungkin akan ikut serta dalam perang ini," katanya.