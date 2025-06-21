Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pendaki Asal Brasil Terjatuh saat Mendaki Puncak Gunung Rinjani

Ramli Nurawang , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |16:55 WIB
Pendaki Asal Brasil Terjatuh saat Mendaki Puncak Gunung Rinjani
Warga Negara Asing (WNA) asal Brasil berinisial JDSP (27) jatuh saat mendaki Gunung Rinjani/Foto: Istimewa
A
A
A

SELONG - Warga Negara Asing (WNA) asal Brasil berinisial JDSP (27) jatuh saat mendaki Gunung Rinjani, Sabtu (21/06/2025). Korban dilaporkan terjatuh ke arah Danau Segara Anak, sekitar titik Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Rinjani dengan perkiraan kedalaman 150 hingga 200 meter.

Beruntungnya, meskipun terjatuh dari ketinggian yang ekstrem, korban dikabarkan selamat. Teriakan minta tolong dari korban menjadi petunjuk awal yang memicu respons cepat dari berbagai pihak.

"Korban dalam kondisi selamat, meski terlihat mengalami syok berat. Teriakan minta tolongnya menjadi titik awal koordinasi cepat antar pihak," ungkap Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Yarman.

Informasi mengenai insiden ini diterima TNGR sekira pukul 06.30 WITA. Tim gabungan yang terdiri dari Balai TNGR, Basarnas Mataram, EMHC, Polsek Sembalun, dan Potensi SAR Lotim segera bergerak menuju lokasi.

"Pukul 12.00 WITA, tim pendahulu yang membawa peralatan vertical rescue sudah mencapai Pos 4, mendekat ke lokasi korban dan diperkirakan tiba di lokasi korban sekitar Pukul 15.00 WITA," tambah Yarman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156066/viral-eD2M_large.jpg
Kronologi Pendaki Cantik Belanda Jatuh di Gunung Rinjani, Evakuasi Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156029/viral-L6pR_large.jpg
Breaking News! Bule Cantik Asal Belanda Jatuh di Gunung Rinjani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/340/3155734/viral-XUS3_large.jpg
Pendaki WN Swiss Terjatuh di Gunung Rinjani, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153358/budi_gunawan-fQLK_large.jpg
Keluarga Juliana Marins Tuntut Pemerintah Indonesia, Begini Respons Menkopolkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/337/3152669/jasad-rGP9_large.jpg
Menko Yusril: Hormati Keinginan Keluarga yang Akan Autopsi Juliana Marins di Brasil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/337/3152663/yusril-rLu1_large.jpg
Indonesia Siap Investigasi Bersama Brasil Soal Kematian Juliana Marins di Rinjani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement