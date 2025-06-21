Pendaki Asal Brasil Terjatuh saat Mendaki Puncak Gunung Rinjani

Warga Negara Asing (WNA) asal Brasil berinisial JDSP (27) jatuh saat mendaki Gunung Rinjani/Foto: Istimewa

SELONG - Warga Negara Asing (WNA) asal Brasil berinisial JDSP (27) jatuh saat mendaki Gunung Rinjani, Sabtu (21/06/2025). Korban dilaporkan terjatuh ke arah Danau Segara Anak, sekitar titik Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Rinjani dengan perkiraan kedalaman 150 hingga 200 meter.

Beruntungnya, meskipun terjatuh dari ketinggian yang ekstrem, korban dikabarkan selamat. Teriakan minta tolong dari korban menjadi petunjuk awal yang memicu respons cepat dari berbagai pihak.

"Korban dalam kondisi selamat, meski terlihat mengalami syok berat. Teriakan minta tolongnya menjadi titik awal koordinasi cepat antar pihak," ungkap Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Yarman.

Informasi mengenai insiden ini diterima TNGR sekira pukul 06.30 WITA. Tim gabungan yang terdiri dari Balai TNGR, Basarnas Mataram, EMHC, Polsek Sembalun, dan Potensi SAR Lotim segera bergerak menuju lokasi.

"Pukul 12.00 WITA, tim pendahulu yang membawa peralatan vertical rescue sudah mencapai Pos 4, mendekat ke lokasi korban dan diperkirakan tiba di lokasi korban sekitar Pukul 15.00 WITA," tambah Yarman.